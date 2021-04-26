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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

26.04.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibine devam etti. Galatasaray da deplasmandada Antalya'yı tek golle geçerek yarışı bırakmadı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 37. haftasında ilk 4 sıradaki de takım sürpriz yapmadı. Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.

Fenerbahçe ise Kadıköy Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray , Antalyaspor deplasmanından Mostafa Mohamed'in golüyle gülmeyi bildi.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.35'dan 1.38'e yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 3.00'ten 3.15'e çıktı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 7.50'den 9.00'a yükseldi.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.38

Fenerbahçe: 3.15

Galatasaray: 9.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.35

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 7.50


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Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BU GÜNCELLEMEYİ ALİ KOÇ, SPOR YORUMCULARI ÖZELLİKLE FB AV.ÜSTLENEN AHMET ÇAKAR GÖRMESİN.HEMEN BİR LAF BOMBASINA BAŞLARLAR.ÖNÜMÜZDE ALANYA MAÇI VAR.ALANYA SÜPER GÜZEL MAÇ OYNAYAN TAKIM.FB KAT KAT DAHA İYİ FUTBOL OYNUYOR.MAÇA BİR KAÇGÜN KALA VAY O HAKEM NİYE VERİLİYOR DEMEYE BAŞLARLAR.HER NE KADAR ALİ KOÇ BAŞKAN BİZİ BAZI ŞEYLERİN İÇİNE ÇEKMEK İSTİYORLAR DESE DE.BİZ BU TARTIŞMALARIN İÇİNE GİRMEYECEĞİZ DESE DE KİM? İNANIR.EY ALİ BAŞKAN DÖN BİR BAK MAZİYE.ÇOK UZAK DEĞİL EROL HOCA ZAMANI İŞLER İYİYE GİTMEZKEN NELER NELER DİYORDUN.ÇIBAN BAŞI SENSİN.PALAVRAYI BIRAK.DÜRÜST OL.
şampiyon cimbombom
Tamam bjk yı şampiyon yapacakları aşikar dünki maçta resmen ilan edildi bu ama karşındaki takımada Bi bak adamlar kümede kalmaya çalışıyor emek veriyor mücadele ediyor birileri camp olacak diye birileri küme düşecek yazık valla

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