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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

04.10.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 8. haftanın ardından şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Süper Lig'de 8. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi.

Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Milli araya Fenerbahçe lider girerken, en yakıp takipçileri Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı kayıpsız kapattı.

Zirvenin 5 puan gerisindeki Galatasaray ise Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.

İŞTE YENİ ORANLAR

2,75 Beşiktaş

2,75 Fenerbahçe

3,80 Trabzonspor

4,60 Galatasaray

GEÇEN HAFTAKİ ORANLAR

Beşiktaş: 2.85

Fenerbahçe: 2.85

Trabzonspor: 3.70

Galatasaray: 4.30

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Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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