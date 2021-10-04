Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori

Süper Lig'de 8. hafta maçları dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. İddaa’da Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi.
Süper Lig'de 8 hafta geride kaldı. Milli araya Fenerbahçe lider girerken, en yakıp takipçileri Trabzonspor ve Beşiktaş haftayı kayıpsız kapattı.
Zirvenin 5 puan gerisindeki Galatasaray ise Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik skorla galip geldi.
2,75 Beşiktaş
2,75 Fenerbahçe
3,80 Trabzonspor
4,60 Galatasaray
Beşiktaş: 2.85
Fenerbahçe: 2.85
Trabzonspor: 3.70
Galatasaray: 4.30
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