Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de heyecan sürerken, 7. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yine değişti.
Son oynadığı mücadelede Kasımpaşa ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.
Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.
Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.
Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.