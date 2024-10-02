Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de heyecan sürerken, 7. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yine değişti.

FAVORİ GALATASARAY

Son oynadığı mücadelede Kasımpaşa ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E 67 ORAN

Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.