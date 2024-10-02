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Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.10.2024 12:58
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Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile berabere kalan Galatasaray ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-Kırmızılılar'ın bu kaybı sonrası ligde şampiyonluk oranları değişti. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine değişti! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de heyecan sürerken, 7. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları yine değişti.

FAVORİ GALATASARAY

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Son oynadığı mücadelede Kasımpaşa ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Galatasaray şampiyonluğun favorisi olarak gösterilirken sarı-kırmızılılara 1.85 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.00 oran verildi.

Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi.

TRABZONSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E 67 ORAN

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Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.

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