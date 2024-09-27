Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'le geçti.
Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü. Haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.
Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.
Fenerbahçe Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.
Trabzonspor: 67.00
Başakşehir: 67.00
Beşiktaş: 4.00
Fenerbahçe: 2.10
Galatasaray: 1.80