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Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine güncellendi! İşte favori...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.09.2024 13:57
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Süper Lig'de 6. hafta sona ererken, haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'le geçti.

ORANLARDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

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Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü. Haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

KARTAL TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

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Fenerbahçe Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

  1. haftanın geride kalmasının ardından kulüplerin şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Yapılan güncellemeye göre, takımların şampiyonluk oranları şöyle:

Trabzonspor: 67.00

Başakşehir: 67.00

Beşiktaş: 4.00

Fenerbahçe: 2.10

Galatasaray: 1.80

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