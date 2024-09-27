Süper Lig'de şampiyonluk oranları yine güncellendi! İşte favori...

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'le geçti.

ORANLARDA GÜNCELLEMEYE GİDİLDİ

Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü. Haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

Süper Lig’de geride kalan 6 hafta sonrasında, şampiyonluk oranları değişti. Lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda 3-1 mağlup ederken, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

KARTAL TAKİBİ SÜRDÜRDÜ

Fenerbahçe Galatasaray’ı takip ederken, Beşiktaş ise, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti ve zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

haftanın geride kalmasının ardından kulüplerin şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Yapılan güncellemeye göre, takımların şampiyonluk oranları şöyle:

Trabzonspor: 67.00

Başakşehir: 67.00

Beşiktaş: 4.00

Fenerbahçe: 2.10

Galatasaray: 1.80