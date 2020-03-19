Süper Lig'de sözleşmeleri biten futbolculara ne olacak? İşte detaylar!

Koronavirüs salgını nedeniyle avrupa'nın çeşitli liglerinde erteleme kararı çıkmıştı. Tüm dünyanın gözü Türkiye liglerine çevrilmişken Gençlik ve Spor Bakanlığı kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tüm ligler geçici bir süreliğine askıya alındı.

"LİGLERİ ERTELEDİK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yaptı

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Türk futboluna önemli yön çizecek bazı kararlar aldık. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih konusunda yapacağımız çalışmalar sonucunda karar vereceğiz."

"TARİHİ KISA SÜRE İÇİNDE BELİRLEYECEĞİZ"

Özdemir: "Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız"

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULARA NE OLACAK?

Sözleşmeleri 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek futbolcular bu durumdan etkilenmeyecek. Ligler hedeflendiği gibi 27 haziran tarihinde bitmese bile ligin bitiş tarihi baz alınarak futbolcuların sözleşmeleri otomatik olarak uzayacak. Lig ne zaman biterse futbolcuların sözleşmesi de o zaman sona erecek.

30 HAZİRAN'DA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK FUTBOLCULAR

-Emre Kılınç

-Mert Hakan Yandaş

-Jose Sosa

-Hasan Ali Kaldırım

-Caner Erkin

-Gökhan Gönül

-Gael Clichy

-Tolga Ciğerci

