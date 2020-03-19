SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Süper Lig'de sözleşmeleri biten futbolculara ne olacak? İşte detaylar!

Süper Lig'de sözleşmeleri biten futbolculara ne olacak? İşte detaylar!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.03.2020 19:57 | Son Güncelleme

Süper ligin ertelenmesinden sonra sözleşmesinin son senesindeki futbolculara ne olacak? İşte detaylar...

Süper Lig'de sözleşmeleri biten futbolculara ne olacak? İşte detaylar!

Koronavirüs salgını nedeniyle avrupa'nın çeşitli liglerinde erteleme kararı çıkmıştı. Tüm dünyanın gözü Türkiye liglerine çevrilmişken Gençlik ve Spor Bakanlığı kararını verdi. Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de tüm ligler geçici bir süreliğine askıya alındı.

"LİGLERİ ERTELEDİK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir."

TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklama yaptı

TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Türk futboluna önemli yön çizecek bazı kararlar aldık. Liglerimizi erteliyoruz. Tarih konusunda yapacağımız çalışmalar sonucunda karar vereceğiz."

"TARİHİ KISA SÜRE İÇİNDE BELİRLEYECEĞİZ"

Özdemir: "Hedefimiz en kısa sürede liglerin yeniden başlaması. Hem de seyircili. Bunun için en kısa sürede çalışmalara başlayacağız"

SÖZLEŞMESİ BİTEN FUTBOLCULARA NE OLACAK?

Sözleşmeleri 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek futbolcular bu durumdan etkilenmeyecek. Ligler hedeflendiği gibi 27 haziran tarihinde bitmese bile ligin bitiş tarihi baz alınarak futbolcuların sözleşmeleri otomatik olarak uzayacak. Lig ne zaman biterse futbolcuların sözleşmesi de o zaman sona erecek.

30 HAZİRAN'DA SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK FUTBOLCULAR

-Emre Kılınç
-Mert Hakan Yandaş
-Jose Sosa
-Hasan Ali Kaldırım
-Caner Erkin
-Gökhan Gönül
-Gael Clichy
-Tolga Ciğerci

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi?Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi?
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig koronavirüs tff

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte detaylar...

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte detaylar...

Abdurrahim Albayrak korkuttu! Koronavirüs...

Abdurrahim Albayrak korkuttu! Koronavirüs...

Çok konuşulacak koronavirüs sözleri

Çok konuşulacak koronavirüs sözleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

Galatasaray'ın konuğu Gençlerbirliği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Fenerbahçe'nin konuğu Galatasaray!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Lig'de sözleşmeleri biten futbolculara ne olacak? İşte detaylar!

Liglerin ertelenmesinden sonra sözleşmesi biten futbolculara ne olacak?

Türkiye'de ligler ertelendi! Peki ne zaman başlayacak?

Ligler ertelendi...Peki ne zaman başlayacak? İşte açıklama!

Türkiye'de tüm ligler ertelendi! İşte detaylar!

Türkiye'de ligler ertelendi! İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Süper Lig devam edecek!

Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı! Süper Lig ertelenecek mi?

Zonguldak Kömürspor koronavirüs nedeniyle sahaya çıkmadı!

Zonguldak Kömürspor'dan koronavirüs tepkisi! Antrenmana çıkmadılar!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği'nden koronavirüs açıklaması!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği destek verdi! Ligler ertelenebilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.