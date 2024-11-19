Süper Lig'de sürpriz Ibrahim Yattara gelişmesi! Trabzonspor'a geri dönüyor

Trabzonspor'un efsane isimlerinden İbrahim Yattara'nın, Süper Lig'deki kötü gidişatı durdurmak isteyen bordo-mavili ekipte teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil olacağı iddia edildi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNE KATILIYOR

Teknik heyeti güçlendirmeye hazırlanan Trabzonspor'da Yattara, teknik direktör Şenol Güneş'in ekibine dahil oluyor. Ancak 44 yaşındaki futbol adamı, teknik ekipte hangi pozisyonda görev alacağı henüz netlik kazanmış değil.

FATİH TEKKE'NİN YARDIMCILIĞIN YAPTI

2003-2011 yılları arasında Trabzonspor formasıyla iz bırakan bir performans sergileyen Yattara, 2020-2021 sezonunda İstanbulspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin yardımcısı olarak görev yaptı.