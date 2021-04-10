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Süper Lig'de transfer gündemi Visca (Edin Visca kimdir?)

10.04.2021 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bir yandan zirve yarışı sürerken diğer yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Trabzonspor'un gözdesi durumunda bulunan Başakşehirli futbolcu Edin Visca için, Fenerbahçe ve Galatasaray da devreye girdi. Öte yandan Abdullah Avcı'nın Visca'yı kadroda çok görmek istediği ve Trabzonspor'un Başakşehir ile transfer görüşmesi yaptığı belirtilmişti.

Süper Lig'de transfer gündemi Visca (Edin Visca kimdir?)

Süper Lig'de sezon bittikten sonra tranfer yarışı hız kazanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli kanat oyuncusu Edin Visca'yı transfer etmek için ciddi bir rekabet içine girdi. Bordo mavili ekibin, Visca ile temasa geçmesi transferde sıcak gelişmeler yaşattı.

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ABDULLAH AVCI ÇOK İSTİYOR

Eski öğrencisiyle bizzat görüşecek olan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yönetimin de her türlü fedakarlığı yapmasını bekliyor.

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Tecrübeli hoca, yeni sezonda Nwakaeme-Visca kanatlarıyla hücum hattına seviye atlatmak istiyor. Avcı, yıldız oyuncunun Bakasetas gibi bir etki yaratacağını düşünüyor. Süper Lig'in en istikrarlı oyuncularından birisi olarak gösterilen 31 yaşındaki Visca'nın 2025'e kadar Başakşehir ile sözleşmesi var. Ancak Başakşehir'in oyuncuyu haziranda satma eğiliminde olduğu ifade ediliyor.

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EDIN VISCA KİMDİR?

Edin Visca, 17 Şubat 1990 yılında Olovo'da dünyaya geldi. 1.72 cm boyundaki Edin Visca, 10 Ağustos 2011'den beri Başakşehir forması giyiyor. Medipol Başakşehir'in zirve yürüyüşündeki en önemli oyunculardan olan Visca, futbol hayatına 31 Ağustos 2009'da FK Buducnost Banovici'de başladı daha sonra Bosna'nın Zeljeznicar takımında forma giyen Visca 10 yıl önce Başakşehir'in yolunu tutmuştu.

Hem orta sahanın sağı hem orta sahanın solunda forma giyebilen Edin Visca, Bosna milli takımında da düzenli olarak forma giyiyor. Visca'nın piyasa değeri ise 10 milyon Euro.


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Abdullah Avcı Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Edin Visca
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