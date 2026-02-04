SPOR

Süper Lig'de transfer heyecanı dorukta! Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor?

Türkiye Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi sona yaklaşırken, takımlar kadrolarına takviye yapmak için yoğun çaba harcıyor. Fenerbahçe'nin Darwin Nunez için resmi teklif yaptığı iddiaları gündeme gelirken, Galatasaray ve Beşiktaş da transfer piyasasında aktif rol oynuyor. Peki, ara transfer dönemi ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

Burak Kavuncu

2025-2026 Sezonu ara transfer dönemi için geri sayım başladı. Kulüpler kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerini yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvim doğrultusunda, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ara transfer dönemi heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında iddialı olmak isteyen kulüpler, kadrolarını güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için transfer çalışmalarına hız verdi. Taraftarlar da takımlarının yapacağı transferleri merakla bekliyor.

FENERBAHÇE'YE DARWIN NUNEZ İDDİALARI!

Süper Lig de transfer heyecanı dorukta! Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 1

Fenerbahçe'nin, N’Golo Kante’nin ardından forvet transferi konusunda da Darwin Nunez ile anlaşmak için görüşmelerde olumlu mesafeler katettiği yönündeki haberler transfer gündemine bomba gibi düştü. Sarı-lacivertli yönetimin, D.Nunez transferini ara transfer dönemi bitmeden sonuçlandırmak istediği belirtiliyor. Ancak, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı. D.Nunez'in yüksek maliyeti ve diğer kulüplerin de ilgisi, transferi zorlaştırabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

GALATASARAY'DA ATAKTA...

Süper Lig de transfer heyecanı dorukta! Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 2

Galatasaray da transfer piyasasında hareketli günler geçiriyor. Cimbom, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga için hem kulübü hemde oyuncuyla anlaşırken, genç ismi İstanbul'a getiriyor. Sarı-kırmızılıların, Nice forması giyen Hicham Boudaoui için 15 milyon Euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı iddia edildi. Galatasaray'ın, Boudaoui transferini kısa süre içinde sonuçlandırmak istediği belirtiliyor. Ayrıca, orta saha takviyesi için Arthur Vermeeren de listede yer alıyor. Vermeeren'in Marsilya'dan ayrılmak istemesi, Galatasaray'ın transfer şansını artırıyor.

BEŞİKTAŞ GOLCÜSÜNÜ BELÇİKA'DAN GETİRİYOR

Süper Lig de transfer heyecanı dorukta! Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 3

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı Belçika'nın Genk takımında forma giyen Güney Koreli forvet Hyeon-Gyu Oh, bugün 12.40'ta İstanbul Havalimanı'nda olacak.

Transfer dönemi boyunca birçok oyuncunun adı Süper Lig kulüpleriyle anıldı. Ancak, transferlerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, kulüplerin yapacağı görüşmeler sonucunda belli olacak. Transfer dönemi kapanana kadar sürpriz gelişmelerin yaşanması da bekleniyor.

2025-2026 sezonu ara transfer dönemi, kulüplerin kadrolarını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için önemli bir fırsat sunuyor. Transfer dönemi sona erene kadar heyecan devam edecek ve takımlar son hamlelerini yaparak kadrolarını tamamlayacak. Futbolseverler, takımlarının yapacağı transferleri yakından takip etmeye devam edecek.

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Süper Lig de transfer heyecanı dorukta! Ara transfer dönemi ne zaman sona eriyor? 4

TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi

En Çok Aranan Haberler

