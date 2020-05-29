Süper Lig'de tüm maçlar seyircisiz oynanacak!

-Stadyumlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir.

-Yedek Kulübelerinde kişilerin aralarında 2’şer koltuk boş bırakılarak oturulması zorunludur. Kulübede bulunma hakkı bulunan diğer kişiler aralarında en az 1 (bir) metre mesafe bırakılarak, yedek kulübesi ile aynı hizada olacak şekilde oturacaktır.

-Müsabakada taç çizgilerinde 2’şer, kale arkalarında 1’er olmak üzere 6 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcıların yaşları 20 ile 30 yaş arasında olmalıdır. Top toplayıcılar eldiven ve maske takmalıdır.

-Bir seyircisiz müsabakada en fazla 296 kişi stadyumda yer alacak.

-Protokol tribününde oturacak kişiler 3 koltuk boşluk bırakılacak şekilde ve arka sıradaki oturma düzeni arada bir sıra boş bırakılmak suretiyle ön sıraya göre çaprazlama olarak oturmalıdır.

-TFF, maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapılabileceğini açıkladı. Kupada uzatmaya gidilmesi halinde ilave 1 oyuncu değişikliği hakkı daha tanınacak.

-Kulüpler tüm futbolcularına, teknik ve destek ekiplerine, maç operasyonu içerisinde çalışacak görevlilerine, her müsabakadan 2 gün önce Sağlık Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvarlarda Covid-19 PCR ve Antikor testi yaptırılması zorunludur.

-Saha içerisinde bulunan futbolcu ve hakemler ile yedek kulübesinde bulunan sadece teknik sorumlular haricinde stadyumda bulunan tüm kişilerin sürekli olarak maske takmaları zorunludur. Oyundan çıkan futbolcular da maske takmak zorundadır.

Detaylar devam ediyor...

