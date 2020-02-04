Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat, Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, MKE Ankaragücü çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile merdivenlerin boş bırakılmaması, Demir Grup Sivasspor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.
Çaykur Rizespor antrenörü Osman Zeki Korkmaz, sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline verildi.
TFF 1. Lig'de Fatih Karagümrüklü futbolcu Koray Altınay, kural dışı hareketi nedeniyle, Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Altay, Bursaspor ve Eskişehirspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.
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