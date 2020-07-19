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Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 19.07.2020 23:03 | Son Güncelleme

Ankaragücü, Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu

Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'üncü dakikada Jahovic kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı ve lige veda eden ilk takım oldu.

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