Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'üncü dakikada Jahovic kaydetti.
Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı ve lige veda eden ilk takım oldu.
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