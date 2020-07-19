Süper Lig'den düşen ilk takım Ankaragücü oldu

Süper Lig'in 33. haftasında Ankaragücü ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 1-0'lık skorla Antalyaspor oldu. Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü 90+3'üncü dakikada Jahovic kaydetti.

Bu karşılaşmanın ardından Ankaragücü 29 puanda kaldı ve lige veda eden ilk takım oldu.

