SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig devi aradığı golcüyü sonunda buldu! Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor

Süper Lig devi aradığı golcüyü sonunda buldu! Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor

15.01.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirilmesinin ardından transfer mesaisi başladı. Vedat Muriqi için girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler West Bromwich'in de bu transfer için istekli olması sonrası rotasını değiştirdi. Fenerbahçe, Al-Arabi forması giyen Aaron Boupendza'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçiyor.

Süper Lig devi aradığı golcüyü sonunda buldu! Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor

Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde ilk hedefi kaliteli bir golcüyü takıma kazandırmak. Bu bağlamda teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Aaron Boupendza için nabız yokluyor.

KATAR EKİBİ, BOUPENDZA'YI SATMAYA HAZIR

Fanatik'in haberine göre, Boupendza, Türkiye’ye dönmeye ve geçen sezon ara transfer döneminde kapısından döndüğü Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. 25 yaşındaki forveti kiralamak için Sarı-lacivertliler harekete geçti. Al-Arabi, sezon başında Boupendza için 4 milyon 250 bin euro ödemişti. Katar ekibi buna yakın bir rakama oyuncusunu satmaya hazır.

BONSERVİSİ DE ALINABİLİR

Ancak Fenerbahçe, ilk etapta kiralayıp, sezon sonunda, anlaşılacak yeni teknik adamın talebine göre bonservisini almayı planlıyor. Al-Arabi bunu kabul ederse, geçen sezonun Süper Lig gol karlı olan yıldız futbolcu ikinci yarıda Çubuklu formayı giyecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Tüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurduTüm dünyanın beklediği haberi "Müjde" diyerek duyurdu
Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyorFenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Hastanede skandal şakalaşma! Hastaları nefessiz bıraktı…

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çılgına döndü!

Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece o kaldı

Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece o kaldı

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Son dakika: Ali Koç, Joachim Löw'le görüştü! İşte Alman hocanın Fenerbahçe'den talepleri

Son dakika: Ali Koç, Joachim Löw'le görüştü! İşte Alman hocanın Fenerbahçe'den talepleri

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Galatasaraylı futbolcular yandı... Torrent'in ilk hamlesi şaşırttı

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

''Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun''

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Burak Elmas açıkladı! Yeni hoca Domenec Torrent oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.