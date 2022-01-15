Süper Lig devi aradığı golcüyü sonunda buldu! Aaron Boupendza, Türkiye'ye geri dönüyor

Gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde ilk hedefi kaliteli bir golcüyü takıma kazandırmak. Bu bağlamda teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen sarı-lacivertliler, Aaron Boupendza için nabız yokluyor.

KATAR EKİBİ, BOUPENDZA'YI SATMAYA HAZIR

Fanatik'in haberine göre, Boupendza, Türkiye’ye dönmeye ve geçen sezon ara transfer döneminde kapısından döndüğü Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor. 25 yaşındaki forveti kiralamak için Sarı-lacivertliler harekete geçti. Al-Arabi, sezon başında Boupendza için 4 milyon 250 bin euro ödemişti. Katar ekibi buna yakın bir rakama oyuncusunu satmaya hazır.

BONSERVİSİ DE ALINABİLİR

Ancak Fenerbahçe, ilk etapta kiralayıp, sezon sonunda, anlaşılacak yeni teknik adamın talebine göre bonservisini almayı planlıyor. Al-Arabi bunu kabul ederse, geçen sezonun Süper Lig gol karlı olan yıldız futbolcu ikinci yarıda Çubuklu formayı giyecek.

