Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor'dan Belçika'ya: 4 yıllık anlaşma

Trabzonspor'da ayrılık resmileşti. Bordo-mavililer'in Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Danylo Sikan Anderlecht'e transfer oldu.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.