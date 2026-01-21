Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor'dan Belçika'ya: 4 yıllık anlaşma

Trabzonspor'da ayrılık resmileşti. Bordo-mavililer'in Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Danylo Sikan Anderlecht'e transfer oldu.
Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.
24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.
