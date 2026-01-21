SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor'dan Belçika'ya: 4 yıllık anlaşma

Trabzonspor’da beklenen ayrılık resmileşti. Bordo-mavililerin 6 milyon euroya kadrosuna kattığı Danylo Sikan, Belçika ekibi Anderlecht’e bonservisiyle transfer oldu. 24 yaşındaki forvet, yeni kulübüyle 2030’a kadar sözleşme imzalarken, Trabzonspor kariyerini 16 maçta 4 golle noktaladı.

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor'dan Belçika'ya: 4 yıllık anlaşma
Berker İşleyen
Danylo Sikan

Danylo Sikan

UKR Ukrayna
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da ayrılık resmileşti. Bordo-mavililer'in Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Danylo Sikan Anderlecht'e transfer oldu.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Süper Lig devi ayrılığı resmen açıkladı! Trabzonspor dan Belçika ya: 4 yıllık anlaşma 1

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, transferin bonservisle gerçekleştirildiği ve 2030'a kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

24 yaşındaki Ukraynalı forvet, Trabzonspor formasıyla bu sezon 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 4 gol atıp, 1 asist yapan Sikan, teknik heyetin ve taraftarın beklentisini tam anlamıyla karşılayamadı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete "triple-double" eşiğinde katkıAlperen Şengün'den Spurs karşısındaki galibiyete "triple-double" eşiğinde katkı
Zeynep Sönmez'den Türk taraftarlara teşekkür!Zeynep Sönmez'den Türk taraftarlara teşekkür!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika ayrılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.