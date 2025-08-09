Süper Lig devi Beşiktaş Fransız ekibi Toulouse'un uçağı Yann Gboho ile ilgileniyor! Genç oyuncuya teklif bile yapıldı...

Trendyol Süper Lig’de Lig başladı. Takımlar transferlerine devam ediyor. Beşiktaş, uzun süredir uğraştığı kanat transferi için gözünü Fransız takımı Toulouse’a çevirdi. Siyah Beyazlılarda başkan Serdal Adalı’nın genç kanat oyuncusu için teklif bile yaptığı iddia edildi.

FRANSIZ BASINI YAZDI!

Fransız basınından L'Equipe’in yaptığı habere göre Beşiktaş, Yann Gboho için Toulouse'a 6 milyon euro teklif etti.

TALİPLERİ FAZLA! 12 MİLYON EURO İSTENİYOR

Fransız basınından gazeteci Fabrice Hawkins’in paylaşımına göre Beşiktaş, Lille ve Lyon, 24 yaşındaki sol kanat Yann Gboho ile ilgileniyor. Beşiktaş, şu an transferde en avantajlı kulüp konumunda. Toulouse, Gboho için 12 M€ istiyor.