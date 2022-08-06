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Süper Lig devi sezonun bombasını patlatabilir! Real Madrid'den ayrılan Isco, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

06.08.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesinde çalışmalarını Valerien Ismael yönetiminde tamamlayan ve Spor Toto Süper Lig'i Kayserispor maçıyla açacak olan Beşiktaş'ta taraftarların gözü bir yandan da transferde... Şu ana kadar kadrosuna 7 ismi katan ve son olarak Arthur Masuaku transferini gerçekleştiren siyah - beyazlılara dünya devi Real Madrid ile sözleşmesi biten İspanyol orta saha oyuncusu Isco önerildi.

Süper Lig devi sezonun bombasını patlatabilir! Real Madrid'den ayrılan Isco, Beşiktaş'a mı transfer oluyor?

Yeni sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 'mutlak şampiyonluk' parolasıyla giren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Kadrosuna Romain Saiss, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Wout Weghorst, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan ve Arthur Masuaku gibi isimleri katan siyah - beyazlılar, güçlü bir ekip oluşturmuştu. Emirhan İlkhan'ın sürpriz bir şekilde İtalya Serie A ekibi Torino'ya transferi sonrasında Beşiktaş, orta saha mevkiisini güçlendirmek için düğmeye bastı.

REAL MADRID'DEN SÜPER LİG'E

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Bu doğrultuda Beşiktaş'a menajerler aracılığıyla dünyaca ünlü bir isim önerildi. İspanyol devi Real Madrid'de geçirdiği 9 yıl sonrasında sözleşmesi biten ve bışa çıkan Isco, Beşiktaş'a önerilen isimler arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ BİLGİ İSTEDİ

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İspanyol futbolcunun temsilcisinden maliyet konusunda bilgi isteyen idareciler, uygun şartlar oluşması halinde bu oyuncuyu gündemine almayı planlıyor.

ISMAEL'DEN ONAY ÇIKTI

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Teknik direktör Valerien Ismael'e de konuyla ilgili olarak bilgi veren yöneticilerin, Fransız çalıştırıcıdan olumlu geri dönüş aldığı aktarıldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal başta olmak üzere, Avrupa'nın birçok kulübünün de hedefleri arasında yer alan tecrübeli futbolcunun 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Deneyimli yıldız, Real Madrid formasıyla 9 yılda 5 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez La Liga şampiyonluğu yaşadı.


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Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş real madrid
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