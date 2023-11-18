SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Süper Lig devinden Arda Güler'e kiralama teklifi! ''Yarım sezon kiralayalım''

Süper Lig devinden Arda Güler'e kiralama teklifi! ''Yarım sezon kiralayalım''

18.11.2023 09:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Arda Güler için Fenerbahçe iddiası gündeme bomba gibi düştü. İspanyol basınında çıkan haberde, sarı-lacivertlilerin Real Madrid'e Arda Güler için yarım sezonluk kiralama teklifi yaptığı öne sürüldü.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den Arda Güler atağı... Yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle Real Madrid kadrosuna bir türlü giremeyen genç oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptı.

"YARIM SEZON KİRALAYALIM"

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook_-_2023-09-26T201135.941

Arda Güler'i yarım sezon kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun önümüzdeki sezona hazırlanması için katkıda bulunmak istiyor. Türkiye'de maçların tamamında oynatma sözü veren sarı-lacivertliler, Real Madrid'den gelecek haberi bekliyor.

ARDA GÜLER TÜRKİYE'YE GELDİ

Goal_HIC_-_LinkedIn_(29)

Yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle tedavisine Türkiye'de devam etmek isteyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig ekibini mi satın alıyor?Süper Lig ekibini mi satın alıyor?
Beşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdırBeşiktaş’ın köprüden önce son çıkışıdır
Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!Galatasaray'dan TFF'ye Süper Kupa başvurusu!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid sezon
En Çok Okunan Haberler
Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Otomobilde ÖTV matrahları değişti!

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Nenad Petrak İstanbul'da yakalandı

10 puanları silindi, küme düşme potasına girdiler!

10 puanları silindi, küme düşme potasına girdiler!

Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin ocak ayı sürprizi ortaya çıktı!

İsrail'e büyük protesto!

İsrail'e büyük protesto!

Böylesi ancak filmlerde olur!

Böylesi ancak filmlerde olur!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

Telefonunu, kulaklığını, saatini yenilemek isteyenler buraya!

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

72 saatte binlerce deprem! 5 dakika evlerine girmelerine izin verildi

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

Hafif, esnek, dayanıklı, rahat! Çok satanlarda ilk sırada

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.