Süper Lig devinden Arda Güler'e kiralama teklifi! ''Yarım sezon kiralayalım''

Fenerbahçe'den Arda Güler atağı... Yaşadığı fiziksel problemler nedeniyle Real Madrid kadrosuna bir türlü giremeyen genç oyuncu sakatlıklarla boğuşuyor. Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe yönetimi, Real Madrid'e sürpriz bir teklif yaptı.

Arda Güler'i yarım sezon kiralamak isteyen Fenerbahçe yönetimi, genç oyuncunun önümüzdeki sezona hazırlanması için katkıda bulunmak istiyor. Türkiye'de maçların tamamında oynatma sözü veren sarı-lacivertliler, Real Madrid'den gelecek haberi bekliyor.

ARDA GÜLER TÜRKİYE'YE GELDİ

Yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle tedavisine Türkiye'de devam etmek isteyen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmişti.





