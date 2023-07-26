Süper Lig devinden çifte bomba! Beşiktaş yönetimi Coutinho ve Alexis Sanchez transferlerini aynı anda açıklayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle şimdilik geride kalan Beşiktaş yönetimi çifte bomba patlatmayı planlıyor. Şenol Güneş yönetiminde bu sezon şampiyon olmak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarında gaza bastı.

COUTINHO VE ALEXIS SANCHEZ

Coutinho ve Alexis Sanchez'in menajerleriyle temas kuran Beşiktaş yöneticileri olumlu cevap aldı. Bonservisi elinde olan Alexis Sanchez ile büyük ölçüde el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Coutinho ile de anlaşıp bu iki ismi aynı anda açıklamayı planlıyor.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Alexis Sanchez'i Galatasaray'ın da istediği bilinirken, sarı-kırmızılılar tercihini Zaha'dan yana kullanmıştı.

