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  4. Süper Lig devinden çifte bomba! Beşiktaş yönetimi Coutinho ve Alexis Sanchez transferlerini aynı anda açıklayacak

Süper Lig devinden çifte bomba! Beşiktaş yönetimi Coutinho ve Alexis Sanchez transferlerini aynı anda açıklayacak

26.07.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü Philippe Coutinho ve Alexis Sanchez'e çevirdi. İki oyuncuyla da anlaşma aşamasına gelen siyah-beyazlıların kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı transferlerle şimdilik geride kalan Beşiktaş yönetimi çifte bomba patlatmayı planlıyor. Şenol Güneş yönetiminde bu sezon şampiyon olmak isteyen siyah-beyazlılar transfer çalışmalarında gaza bastı.

COUTINHO VE ALEXIS SANCHEZ

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Coutinho ve Alexis Sanchez'in menajerleriyle temas kuran Beşiktaş yöneticileri olumlu cevap aldı. Bonservisi elinde olan Alexis Sanchez ile büyük ölçüde el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Coutinho ile de anlaşıp bu iki ismi aynı anda açıklamayı planlıyor.

GALATASARAY İSTEMİŞTİ

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Alexis Sanchez'i Galatasaray'ın da istediği bilinirken, sarı-kırmızılılar tercihini Zaha'dan yana kullanmıştı.

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