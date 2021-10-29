Süper Lig devinden Luuk de Jong bombası

Barcelona’nın kovulan teknik direktörü Ronald Koeman’ın “Messi’den iyi” deme gafletinde bulunduğu Luuk De Jong’a yol göründü… Katalan ekibi, sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği Hollandalı golcüyü devre arasında gönderme kararı aldı.

Katalan Sport gazetesi ise, Koeman’ın gidişiyle De Jong’un Barcelona kariyerinin de Ocak ayında sona ereceğini iddia etti. Bağlantılı olduğu ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu yazdı. Sezon başında De Jong ile Beşiktaş uzun süre ilgilendi. Ancak rakamlarda anlaşma olmadı. Daha sonra Fenerbahçe devreye girdi, ancak Barça çıkınca transfer yattı.



