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Süper Lig devinden Luuk de Jong bombası

29.10.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon başında önce Beşiktaş, ardından Fenerbahçe'nin transferi için çalışma yaptığı Luuk De Jong, Barcelona'ya transfer olmuştu. Teknik direktör Ronald Koeman’ın kovulmasının ardından 31 yaşındaki Hollandalı oyuncunun da Ocak'ta gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Katalan basını Luuk de Jong'un transfer görüşmeleri yaptığı ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu yazdı. Ancak hangi takım olduğundan bahsetmedi.

Süper Lig devinden Luuk de Jong bombası
Luuk De Jong

Luuk De Jong

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Barcelona’nın kovulan teknik direktörü Ronald Koeman’ın “Messi’den iyi” deme gafletinde bulunduğu Luuk De Jong’a yol göründü… Katalan ekibi, sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği Hollandalı golcüyü devre arasında gönderme kararı aldı.

Katalan Sport gazetesi ise, Koeman’ın gidişiyle De Jong’un Barcelona kariyerinin de Ocak ayında sona ereceğini iddia etti. Bağlantılı olduğu ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu yazdı. Sezon başında De Jong ile Beşiktaş uzun süre ilgilendi. Ancak rakamlarda anlaşma olmadı. Daha sonra Fenerbahçe devreye girdi, ancak Barça çıkınca transfer yattı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Luuk de Jong
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