Süper Lig devinden Nwakaeme bombası!

Trabzonspor'da Nwakaeme bilmecesi yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu henüz imzayı atmadı. Kanat oyuncusu olarak Visca ile görüşen Trabzonspor'un önünü keserek araya giren Fenerbahçe yıldız oyuncuyu devre arasında renklerine bağlamayı düşünüyor. Visca'nın yanında Nwakaeme ile de ilgilenen sarı-lacivertliler oyuncu ile görüşecek.

DEVRE ARASINDA RANDEVU

Nwakaeme'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinden dolayı devre arası istediği takımla görüşme yapabilecek. Fenerbahçeli yetkililerin de bu olaydan haberdar olup oyuncu ile randevulaştığı ve devre arasında bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.



