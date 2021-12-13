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Süper Lig devinden Nwakaeme bombası!

13.12.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Antalyaspor yenilgisi sonrası taraftarlar takımı coşkulu bir şekilde karşıladı. Bordo-mavili oyuncuların morallerinin bozuk olduğu gözlenirken Nwakaeme'nin sakatlanıp oyundan çıkması 'eyvah' dedirtti. Devre arasında Visca transferi ile Trabzonspor'un önüne taş koyan Fenerbahçe'nin bir diğer hamlesi de Nwakaeme olacak.

Süper Lig devinden Nwakaeme bombası!
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'da Nwakaeme bilmecesi yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki kanat oyuncusu henüz imzayı atmadı. Kanat oyuncusu olarak Visca ile görüşen Trabzonspor'un önünü keserek araya giren Fenerbahçe yıldız oyuncuyu devre arasında renklerine bağlamayı düşünüyor. Visca'nın yanında Nwakaeme ile de ilgilenen sarı-lacivertliler oyuncu ile görüşecek.

DEVRE ARASINDA RANDEVU

Nwakaeme'nin sözleşmesinin sezon sonunda bitmesinden dolayı devre arası istediği takımla görüşme yapabilecek. Fenerbahçeli yetkililerin de bu olaydan haberdar olup oyuncu ile randevulaştığı ve devre arasında bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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