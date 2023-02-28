Süper Lig devleri çıldırdı! Pogba için Beşiktaş ve Galatasaray devreye girdi

Juventus formasıyla eski günlerinden uzak bir yaşantı sürdüren Fransız yıldız Paul Pogba, Beşiktaş ve Galatasaray'a önerildi. Mevcut piyasa değeri 30 milyon Euro civarında olan 29 yaşındaki oyuncu için araştırma yapılıyor.

SON MAÇINI 315 GÜN ÖNCE OYNADI

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, "Pogba, son maçını 315 gün önce oynadı. Onunla konuşuyorum. Sezonun kalanını iyi geçirip bize yardımcı olmaya çalışacak" demişti. Henüz takımıyla herhangi bir maça çıkamayan Pogba'nın Juventus'tan ayrılmayı kafasına koyduğu öğrenildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Fransız yıldız, menajerine talimat vererek ilk 11'de oynayabileceği bir takım bulması gerektiğini söyledi. Ülkemizden Beşiktaş ve Galatasaray'a da önerilen Paul Pogba için girişimler başladı.

KARDEŞİ TÜRKİYE'DE OYNADI

2018 yılında Saint-Étienne'den Gençlerbirliği'ne transfer olan Paul Pogba'nın kardeşi Florentin Pogba, kısa süre de olsa ülkemizde forma giymişti.



