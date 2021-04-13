Süper Lig devleri Kolarov için savaşıyor

Galatasaray, kiralık sözleşmesi biten ve yola devam edilmesi beklenmeyen Marcelo Saracchi'nin yerine sol bek arayışlarını sürdürürken Trabzonspor da yeni sezonda Abdullah Avcı yönetiminde daha iddialı bir kadro ile şampiyonluk yarışında olmak istiyor. İki takımın transfer hedefleri doğrultusunda gündeme gelen son isim Inter'den Aleksandar Kolarov oldu.

TUTTOmercatoWEB'in 61saat'e dayandırdığı habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Inter ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Aleksandar Kolarov için devreye girdiler. İki takımın da Kolarov için bir teklif hazırlığında oldukları belirtildi. Kolarov'un gönlünün ise Galatasaray'dan yana olduğu öğrenildi.

Sezon başında ismi Fenerbahçe ile anılan fakat sonrasında 1.5 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Roma'dan Inter'e transfer olan Kolarov'un Milano ekibi ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon bulunuyor. Fakat sakatlığı nedeniyle son dönemde forma giyemeyen ve toplamda Inter formasıyla Serie A'da toplam 7 maça çıkıp 1 asist yapan 35 yaşındaki sol bek ile yola devam edilmesi beklenmiyor.



