Süper Lig'e adım adım yaklaşıyor! Bodrumspor galibiyeti sonrası Arda Turan'dan açıklama: Ben Eyüpspor'un hocasıyım ama Galatasaray...

Spor Toto 1. Lig'de heyecan play-off mücadeleleri ile sürüyor. Play-off 2. tur ilk maçında Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor sahasında Bodrumspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin kaydettiği tek golle 1-0 tamamlandı.

Rövanş mücadelesi öncesi avantajı cebine koyan ev sahibi ekipte teknik direktör Arda Turan takımın final için avantajı kapmasını ve oyunu değerlendirirken, MKE Ankaragücü maçıyla şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın başarısına da değindi.

"ŞAMPİYONLUKTAN GURUR DUYDUM"

Arda Turan maç sonu yaptığı açıklamada, "Bu bir ekip başarısı. Öncelikle Dursun Başkan, Erden Timur ve diğer yöneticiler Galatasaray camiasını birleştirdiler. Böylece takımdan herkese sevgi hissiyatı geçiyor. O yüzden açıkcası çok gurur duydum şampiyonluktan." ifadelerini kullandı.

"EYÜPSPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜYÜM AMA..."

Öte yandan Arda Turan, Eyüpspor teknik direktörü olsam da Galatasaray benim evim, ruhum ve büyüdüğüm yer. Her zaman Galatasaraylıyım." şeklinde konuştu.

