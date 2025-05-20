Süper Lig'e adını altın harflerle yazdıran Osimhen ilk kez bu kadar net konuştu! Kararını en yakınına açıkladı

Sezon başında Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerine transferi gerçekleşmeyen Victor Osimhen, transfer döneminin son gününde Napoli’den Galatasaray’a 1 yıllığına kiralık olarak gelmiş ve Sarı-Kırmızılı formayla yaptıklarıyla adını hem kulüp hem de Süper Lig tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başaran ve bir hafta içinde iki kupa birden kazanan Osimhen büyük bir başarıya imza attı. Taraftar ile de kısa sürede harika bir bağ kuran yıldız golcü için yönetim yoğun mesai harcıyor.

Napoli ile sözleşmesi devam eden golcüye Avrupa’nın önde gelen kulüpleri ilgi gösterirken, Suudi Arabistan’dan da ciddi teklifler geliyor. Ancak Galatasaray, Osimhen’in kalıcı transferi için kararlı adımlar atmaya hazır.

"KALMAYA YAKINIM"

Akşam'ın haberine göre Osimhen ilk kez transferine dair net konuşurken yakın çevresine “Galatasaray’da kalmaya yakınım” dediği öğrenildi.

Osimhen’in kalma fikrine sıcak baktığı, transferle ilgili nihai kararın ise haziran ayının ilk haftasında netleşeceği belirtiliyor. Napoli, satıştan elde edilecek kazanca odaklanmış durumda ve Galatasaray’a transferde engel çıkarmayacağı ifade ediliyor. Ancak Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi dev kulüpler de Osimhen’in peşinde. Yıldız golcü, kariyer planlaması için detaylı bir değerlendirme yapacak.

EN CAZİP GALATASARAY

Galatasaray, maaş konusunda Avrupa’daki en cazip teklifi sunabilecek konumda. İngiltere’de 15 milyon euroluk maaş, vergilerle 30 milyon euroya ulaşırken, Galatasaray bu rakamı karşılayarak Osimhen’i en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır.