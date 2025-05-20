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Süper Lig'e adını altın harflerle yazdıran Osimhen ilk kez bu kadar net konuştu! Kararını en yakınına açıkladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in sezonun tamamlanmasıyla Sarı-Kırmızılılar ile olan kiralık sözleşmesi de sona ererken yönetim Nijeryalı'yı takımda tutabilmek için her şeyi deniyor. Osimhen'in de Galatasaray ile kurduğu bağ transferde önemli bir yer tutarken yıldız ismin kararını yakın çevresini söylediği öğrenildi. İşte detaylar...

Süper Lig'e adını altın harflerle yazdıran Osimhen ilk kez bu kadar net konuştu! Kararını en yakınına açıkladı
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon başında Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerine transferi gerçekleşmeyen Victor Osimhen, transfer döneminin son gününde Napoli’den Galatasaray’a 1 yıllığına kiralık olarak gelmiş ve Sarı-Kırmızılı formayla yaptıklarıyla adını hem kulüp hem de Süper Lig tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Bir sezonda en çok gol atan futbolcu olmayı başaran ve bir hafta içinde iki kupa birden kazanan Osimhen büyük bir başarıya imza attı. Taraftar ile de kısa sürede harika bir bağ kuran yıldız golcü için yönetim yoğun mesai harcıyor.

Napoli ile sözleşmesi devam eden golcüye Avrupa’nın önde gelen kulüpleri ilgi gösterirken, Suudi Arabistan’dan da ciddi teklifler geliyor. Ancak Galatasaray, Osimhen’in kalıcı transferi için kararlı adımlar atmaya hazır.

"KALMAYA YAKINIM"

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Akşam'ın haberine göre Osimhen ilk kez transferine dair net konuşurken yakın çevresine “Galatasaray’da kalmaya yakınım” dediği öğrenildi.

Osimhen’in kalma fikrine sıcak baktığı, transferle ilgili nihai kararın ise haziran ayının ilk haftasında netleşeceği belirtiliyor. Napoli, satıştan elde edilecek kazanca odaklanmış durumda ve Galatasaray’a transferde engel çıkarmayacağı ifade ediliyor. Ancak Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi dev kulüpler de Osimhen’in peşinde. Yıldız golcü, kariyer planlaması için detaylı bir değerlendirme yapacak.

EN CAZİP GALATASARAY

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Galatasaray, maaş konusunda Avrupa’daki en cazip teklifi sunabilecek konumda. İngiltere’de 15 milyon euroluk maaş, vergilerle 30 milyon euroya ulaşırken, Galatasaray bu rakamı karşılayarak Osimhen’i en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır.

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transfer Süper Lig son dakika galatasaray Osimhen
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