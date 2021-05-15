Süper Lig’e kim çıktı? İşte Süper Lig’e yükselen takımlar! Ligde önümüzdeki sezon kaç takım olacak?

Kuruluşundan 4 yıl sonra en üst lige yükselerek mücadele eden Giresunspor, uzun yıllar yer aldığı TFF 1. Lig’de ikinci olarak önümüzdeki sezon Süper Lig’de yarışma şansı elde etti. Her yıl üst sıraları zorlayan Adana Demirspor da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de yer alma hakkını elde etti. TFF 1. Lig’de 3, 4, 5 ve 6. olan takımlar da Play-Off’larda yarışacak. Aralarından galip gelen takım, Süper Lig’e yükselen 3. takım olacak.

SÜPER LİG’E KİM ÇIKTI? İŞTE SÜPER LİG’E YÜKSELEN TAKIMLAR…

TFF 1. Lig’de şampiyon olan Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi. Samsunspor ise 3’üncülüğü garantileyerek, Play-Off’a katılma hakkı elde etmişti. 34. Haftanın sonunda ise 64 puana sahip 4. sıradaki İstanbulspor, 63 puanı bulunan 5. sıradaki Altay ve 60 puanla 6. sırada ligi tamamlayan Altınordu, Play-Off'lara katılmayı garantiledi.

Play-Off yarı final ilk maçları 17-18 Mayıs'ta, ikinci maçlar ise 22 Mayıs'ta oynanacak. İzmir ekibi Altay, İstanbulspor'u konuk edecekken, Altınordu ise Samsunspor'u ağırlayacak. 22 Mayıs'ta ise Altay, İstanbulspor deplasmanında Süper Lig'e yükselmek için mücadele verecekken, Altınordu da Samsunspor deplasmanına konuk olacak.