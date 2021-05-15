Süper Lig’e kim çıktı? İşte Süper Lig’e yükselen takımlar! Ligde önümüzdeki sezon kaç takım olacak?

Kuruluşundan 4 yıl sonra en üst lige yükselerek mücadele eden Giresunspor, uzun yıllar yer aldığı TFF 1. Lig’de ikinci olarak önümüzdeki sezon Süper Lig’de yarışma şansı elde etti. Her yıl üst sıraları zorlayan Adana Demirspor da şampiyonluk yaşayarak Süper Lig’de yer alma hakkını elde etti. TFF 1. Lig’de 3, 4, 5 ve 6. olan takımlar da Play-Off’larda yarışacak. Aralarından galip gelen takım, Süper Lig’e yükselen 3. takım olacak.
TFF 1. Lig’de şampiyon olan Adana Demirspor ile Giresunspor, Süper Lig'e yükseldi. Samsunspor ise 3’üncülüğü garantileyerek, Play-Off’a katılma hakkı elde etmişti. 34. Haftanın sonunda ise 64 puana sahip 4. sıradaki İstanbulspor, 63 puanı bulunan 5. sıradaki Altay ve 60 puanla 6. sırada ligi tamamlayan Altınordu, Play-Off'lara katılmayı garantiledi.
Play-Off yarı final ilk maçları 17-18 Mayıs'ta, ikinci maçlar ise 22 Mayıs'ta oynanacak. İzmir ekibi Altay, İstanbulspor'u konuk edecekken, Altınordu ise Samsunspor'u ağırlayacak. 22 Mayıs'ta ise Altay, İstanbulspor deplasmanında Süper Lig'e yükselmek için mücadele verecekken, Altınordu da Samsunspor deplasmanına konuk olacak.
4 takımın Süper Lig için yarışacağı Play-Off yarı final müsabakalarının ardından galip gelen iki takım, finalde karşı karşıya gelecek. Kazanan ise Adana Demirspor ile Giresunspor ile birlikte Süper Lig’e yükselecek…
Süper Lig’de geçtiğimiz sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle düşme kaldırılmış, 3 takım da TFF 1. Lig’den en üst lige yükselmişti. 2020-2021 sezonunda Süper Lig’de ise 21 takım mücadele etmişti. Bu sezon Süper Lig’den 4 takım düşecekken, 3 takım ise TFF 1. Lig’den lige dâhil olacak.
Düşen 4 takımın ardından yerine gelecek 3 takım ile birlikte önümüzdeki sezon Süper Lig’de 20 takım yarışacak.
GİRESUNSPOR 44 YIL SONRA…
1967’de kurulmasının ardından 4 yıl sonra Türkiye’deki en üst seviye lige yükselmeyi başaran Giresunspor, 1971 tarihinden 1977’ye dek bu başarıyı devam ettirdi. Fakat 1977 tarihinden itibaren Süper Lig’e hasret kalan ve 7 yıldır TFF 1. Lig’de mücadele eden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Keleş ile beraber 44 sene sonra tekrardan Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi.
Ligdeki son maçında Tuzlaspor’la deplasmanda oynayan Giresunspor, Eren Tozlu (5′) ve Ibrahima Balde’nin (20′) golleriyle 2-1 galip ayrılmıştı. Tuzlaspor’un tek golünü 15. dakikada penaltıdan Prince Segbefia kaydetmişti.
ADANA DEMİRSPOR HASRETİ DİNDİRDİ
Teknik Direktör Samet Aybaba yönetiminde senelerdir hasret olduğu Süper Lig’e yeniden yükselme başarısı gösteren Adana Demirspor, 26 sene sonra bu özleme son verdi. TFF 1. Lig’i 70 puanla şampiyon olarak tamamlayan Adana Demirspor, Menemenspor karşısında Pa Dibba (6′), Francis Ezeh (11′) Hasan Kılıç (23’p) ve Sinan Kurt’un (53′) attığı gollerle 4-1 galip geldi. Menemenspor’un tek golünü 76. dakikada Simon Zenke attı.
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