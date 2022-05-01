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Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi!

01.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçları sonucunda Ankaragücü ve Ümraniyespor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Lige yükselecek son takım play-off turunun ardından belli olacak.

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu! Ankaragücü geri döndü, Ümraniyespor merhaba dedi!

Spor Toto 1. Lig'de oynanan 35. hafta maçları sonucunda Süper Lig'e yükselen 2 takım belli oldu.

GERİ DÖNDÜLER...

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Samsunspor ile evinde 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, kendine yeten sonucu aldı ve 3. sıradaki BB Erzurumspor ile 3 hafta kala arasındaki puan farkını 10'a yükselterek 1 sezonluk aranın ardından tekrar Süper Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

ÜMRANİYE DE GELDİ

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İkinci sıradaki Ümraniyespor ise evinde küme düşmesi haftalar öncesinden netleşen Balıkesirspor'u ağırladı. İstanbul ekibi, sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bammou, 24 ve 47. dakikalarda Yusuf Gültekin ve 37. dakikada Del Valle kaydetti. Balıkesirspor 64. dakikada Berk Tosun ile fileleri havalandırdı.

Bu galibiyetle birlikte puanını 66 yapan Ümraniyespor, 57 puanlı Erzurumspor'a ikili averajda üstünlük kurduğu için Süper Lig biletini cebine koydu.

BB Erzurumspor, 1. Lig playofflarında oynamayı garantiledi. Bandırmaspor, İstanbulspor ve Eyüpspor ise playofflarda oynama konusunda büyük avantaja sahip durumda.


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