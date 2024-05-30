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Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK oldu! Sakaryaspor final maçında 10 kişi kalıp kendini ateşe attı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.05.2024 21:48
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Sakaryaspor ile geçen sezonun play-off finalisti Bodrum FK, Süper Lig'e yükselme finalinde karşı karşıya geldi. Şampiyon Eyüpspor'un ardından Göztepe'nin üst lige yükselmesinden sonra gözler Sakaryaspor-Bodrum FK finaline çevrilmişti. Maçta kırmızı kart görerek 10 kişi kalan Sakaryaspor, Bodrumspor'a uzatmalarda 3-1 mağlup oldu. Bu skorla birlikte Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK oldu.

Süper Lig'e yükselen son takım Bodrum FK oldu! Sakaryaspor final maçında 10 kişi kalıp kendini ateşe attı...

Trendyol 1. Lig'de Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek son ekip Bodrum FK oldu. Sakaryaspor'u 3-1 mağlup eden Bodrum FK tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme hakkı kazandı.

UZATMALARDA ÜST LİGE ÇIKTILAR

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Karşılaşmanın 19. dakikasında takımını öne geçiren Gökdeniz Bayrakdar takımını öne geçirdi. 45. dakikada 10 kişi kalan Sakaryaspor durumu eşitledi ve maçı uzatmalara götürdü.

UZATMALARDA BODRUM KAZANDI

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Maçın uzatmalarında skoru 3-1'e getiren FK üst lige yükselmeyi başardı. Uzatma devrelerinin sonunda Bodrum FK da 10 kişi kaldı.

TRİBÜNLER DOLDU

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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde Sakaryaspor ve Bodrum FK taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma için Sakarya ve Muğla'dan Adana'ya gelen iki takım taraftarları müsabakadan önce tezahüratlarla oyuncularına destek verdi.

BODRUMSPOR ALTTAN GELEREK ÇIKTI

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Sakaryaspor, geçen sezon değişen statüyle ligi 60 puanla 3. sırada tamamlayarak doğrudan play-off finali oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

LİG'DE DE BODRUM KAZANMIŞTI

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İki takım arasında bu sezon Sakarya'daki müsabakayı Bodrum FK 2-0 kazanırken, Bodrum'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

ADANA İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPTI

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Daha önce Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Eskişehir, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Manisa olmak üzere 9 ilde oynanan play-off finaline Adana, ilk kez ev sahipliği yaptı.

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Sakaryaspor bodrumspor
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