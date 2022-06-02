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Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu! Bandırmaspor finalde havlu attı! Nefes kesen maç sosyal medyada gündem oldu...

02.06.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig’e yükselen 3. ve son takım belli oldu. Bandırmaspor ile İstanbulspor kozlarını Kocaelispor'un stadyumunda paylaştı. Normal sezonda rakibinin 2 puan önünde ligi 3. sırada bitiren Bandırmaspor yarı finalde Eyüpspor’u elemişti. İstanbulspor ise Erzurumspor’u eleyerek finale çıkmıştı. İki takımın da varını yoğunu ortaya koyduğu müthiş mücadele 2-1'lik İstanbulspor üstünlüğü ile sonuçlandı ve İstanbul ekibi Süper Lig'e yükselen son takım oldu.

Süper Lig'e yükselen son takım İstanbulspor oldu! Bandırmaspor finalde havlu attı! Nefes kesen maç sosyal medyada gündem oldu...
İbrahim Yılmaz

İbrahim Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: İstanbulspor
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TFF 1. Lig'de sezonun finali nefes kesti! Play-off maçlarında finalde karşılaşan Bandırmaspor ile İstanbulspor müsabakası izleyenleri adeta büyüledi. Final yolunda Eyüpspor’u eleyen Bandırmaspor, Erzurumspor'u eleyen İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Ankaragücü ve Ümraniyespor’un ardından Süper Lig'in son biletini 2-1'lik skorla İstanbulspor kaptı. İstanbulspor'un ardından Süper Lig'deki İstanbul takımı sayısı 8'e çıktı. (Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Fatih Karagümrük, Kasımpaşa, Ümraniyespor, İstanbulspor)

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İLGİNÇ BİR İSTATİSTİK YAŞANACAK!

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Önümüzdeki sezon Süper Lig'deki İstanbul takımları, 36 maçının 25'ini İstanbul'da oynayacak. En son bu olay 58 yıl önce gerçekleşmişti. (Beşiktaş, Beykozspor, Beyoğluspor, Fenerbahçe, Feriköy, Galatasaray, İstanbulspor, Kasımpaşa)

İSTANBULSPOR ÖNE GEÇTİ

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Ethemi topu çizgiden çevirdi, sol kanattan ceza alanı içine bakarak bir orta kesti, İbrahim Yılmaz bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve İstanbulspor'u finalde 1-0 öne geçirdi.

45+3'TE VAR'A GİTTİ, PENALTIYI VERDİ

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45+3'te Bandırmaspor atağında sağ kanattan ceza alanı içine orta yapıldı, Oğuzhan, Lokman'a dirseğiyle müdahalede bulundu. VAR, hakem Halil Umut Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' tavsiyesinde bulundu. Meler, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Keny penaltıda hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

45+6'DA BİR PENALTI DAHA

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Dakikalar 45+6'yı gösterdiğinde Bandırmasporlu Lokman ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta rakibini düşürdü, VAR yine Meler'e 'Pozisyonu izlemelisin' dedi, Meler, VAR'a gitti. Meler, pozisyonu izledi ve yine penaltıyı verdi. İbrahim Yılmaz topu ve kaleci Gökhan'ı ters köşelere yolladı ve skor 2-1 oldu.

SENEYE SÜPER LİG'DE BULUNACAK TAKIMLAR

Trabzonspor
Fenerbahçe
Konyaspor
Başakşehir
Alanya
Beşiktaş
Antalya
Karagümrük
Adana Demir
Sivas
Kasımpaşa
Hatay
Galatasaray
Kayseri
Gaziantep
Giresun
Ankaragücü
Ümraniye
İstanbul

İSTANBULSPOR, 2004-2005'TEN BERİ SÜPER LİG'DEN UZAK

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Ligin normal sezonunu 4. sırada tamamlayan İstanbulspor, yarı finalde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile final için karşı karşıya geldi. Deplasmandaki karşılaşmayı 4-2 kazanan İstanbulspor, evindeki ikinci maçta rakibine 1-0 yenilmesine rağmen adını finale yazdırdı.

Süper Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alan İstanbulspor, 23 sezon mücadele ettiği ligde 756 maça 237 galibiyet, 229 beraberlik ve 290 yenilgi yaşadı.

2004-2005 sezonunda 17. sırada yer alarak Süper Lig'den düşen İstanbulspor, TFF 3. Lig'e kadar geriledi. 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele eden İstanbulspor, 2017-2018'de Spor Toto 1. Lig'e kadar yükseldi.

İstanbul temsilcisi, 1967-1968 sezonunda Ziya Taner yönetiminde, 1994-1995'te Kadri Aytaç idaresinde iki kez Süper Lig vizesi alırken, 1. Lig'de 1993-1994, 2005-2006 ve geçen sezon olmak üzere 3 kez mücadele ettiği play-off'ta Süper Lig'e çıkma başarısı gösteremedi.

ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR TARİHİNDE İLK PEŞİNDEYDİ

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Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto 1. Lig'in normal sezonu 3. sırada bitirerek play-off oynama hakkı elde etti. Yarı finalde Eyüpspor'a ilk maçta 1-0 mağlup olan Royal Hastanesi, rövanş mücadelesinde rakibini 3-0 yenerek finale yükseldi.

Süper Lig tecrübesi bulunmayan Royal Hastanesi Bandırmaspor, play-off'ta tarihinde ilk kez mücadele etme başarısı gösterdi. Finale kadar gelen Bandırmaspor, Süper Lig'e yükselerek bu başarısını taçlandırmaya çalışacaktı.

5 Haziran 1965'te kurulan genelde 2 ve 3. liglerde yer alan Bandırmaspor, 2015-2016 sezonu sonunda 1. Lig'e yükseldi. Bir sonraki sezon 1. Lig'de 17. sırada yer alarak tekrar alt lige düşen Bandırmaspor, 2019-2020'de yeniden 1. Lig vizesi aldı. Son 2 sezonda 1. Lig'de yer alan Bandırmaspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı için yarıştı.

PLAY-OFF'TA 27. FİNAL

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İlk olarak 1978-1979 sezonunda uygulanan play-off sistemi bu yıl 27. kez oynanıyor. Play-off'ta daha önce 20 farklı takım Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Kasımpaşa'nın 3 kez mutlu sona ulaştığı play-off finalinde Antalyaspor, Eskişehirspor, Göztepe, Konyaspor, Sakaryaspor ikişer, Adana Demirspor, Alanyaspor, Altay, Boluspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Gaziantep, Kayserispor, Malatyaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor, Şekerspor ve Zeytinburnuspor da birer kez play-off'ta gülen taraf oldu.

1993-1994 sezonundaki play-off mücadelesi sonunda Adana Demirspor ve Antalyaspor olmak üzere iki takım birden Süper Lig vizesi almıştı.

KOCAELİ, PLAY-OFF FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPAN 8. İL

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Spor Toto 1. Lig finalinin oynanacağı Kocaeli, finale ev sahipliği yapacak 8. il oldu.

Ankara'da 8 kez oynanan play-off finaline İstanbul 6, Antalya 4, Konya 3, Eskişehir ve İzmir ikişer, Bursa ise 1 kez ev sahipliği yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig İstanbulspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
İstanbul ligi diye ayrı bir lig kurulsun.
süper lige bir İstanbul takımı daha geleceğine her ne kadar ilçe takımı da olsa Bandırmaspor gelse daha iyi olurdu
İstanbul ligine holgeldiniz

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