Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den TFF'ye erteleme talebi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Lig maçlarının ertelenmesi için TFF’ye talepte bulundular.

Ekol Tv’nin haberine göre Avrupa kupalarında mücadele eden Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig maçlarının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu.

ERTELEME TALEBİ İLETİLDİ

Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu hafta oynayacakları Kayserispor ve Alanyaspor maçlarının ertelenmesini istedi. Başakşehir ise Avrupa'da tur atlaması halinde, 3. haftada oynayacağı Rizespor deplasmanının ertelenmesini talep etti.

KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR

Ekol Tv’nin özel haberine göre, TFF bu başvurulara en geç çarşamba günü yanıt verecek. Kulüplerin taleplerinin kabul edilmesi bekleniyor.