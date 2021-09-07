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Süper Lig ekipleri Hatem Ben Arfa'nın peşinde

07.09.2021 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımlar çalışmalarına hız verirken Adana Demirspor ve Kayserispor'un şu anda boşta olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'yı kadrolarına katmak istedikleri belirtildi.

Süper Lig ekipleri Hatem Ben Arfa'nın peşinde

Süper Lig 'de yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala takımlar, kadrolarını güçlendirmek adına çalışmalarına hız vermiş durumda. Transferin flaş ekibi Adana Demirspor ve kadrosuna takviye yapmak isteyen Kayserispor'un Fransız yıldız Hatem Ben Arfa ile ilgilendikleri belirtildi.

Foot Mercato'nun haberine göre yaz başında Bordeaux'dan ayrılarak serbest kalan Hatem Ben Arfa, özellikle Fransa'dan bir teklif bekledi. İsmi son şampiyon Lille ve Marsilya ile anılmış olmasına rağmen istediği teklifi alamayan 34 yaşındaki yıldız için Türk kulüpleri devreye girdi. Adana Demirspor ve Kayserispor, şu anda boşta olan Hatem Ben Arfa'yı kadrolarına katmak istiyorlar.

Kariyerinde Olympique Lyon, Marsilya, Newcastle, Hull, Nice, PSG, Rennes, Valladolid ve Bordeaux gibi ekiplerin formalarını giyen Ben Arfa için Türkiye'nin öncelikli adres olmadığı fakat Adana Demirspor ve Kayserispor'un temasları sonrası Süper Lig'e transfere sıcak bakabileceği aktarılmakta. (Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
transfer Kayserispor Adana Demirspor
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