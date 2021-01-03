Süper Lig ekipleri Melih Okutan'ın peşinde

TFF 1. Lig ekibi Beypiliç Boluspor'da forma giyen Melih Okutan ara transfer döneminde Bolu'dan ayrılıyor.

Sezon sonunda Boluspor'la sözleşmesi bitecek olan Melih'e Süper Lig takımlarından Göztepe, Karagümrük, Rizespor ve Konyaspor transfer teklifi yaptı. Boluspor devre arasında belirli bir bonservis ücreti karşılığında oyuncuyu takımdan gönderecek.

SAMSUNSPOR DA TEKLİF YAPTI

Melih Okutan için 1. Lig takımı Yılport Samsunspor da transfer teklifi yaptı. Melih'in transferi hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Melih beğendiğimiz bir oyuncu fakat Süper Lig'den isteyen takımlarda var. Olumlu bir gelişme olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

(AJANSSPOR)

