Süper Lig ekiplerinden Başakşehir transferin son gününde Antalyaspor'dan Kaluzinski’yi transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir transferde hızını kesmiyor. Son olarak Antalyaspor forması giyen Jakub Kaluzinski transferi için Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı.

BONSERVİS BELİRLENDİ!

Başakşehir, Jakub Kaluzinski transferi için Antalyaspor ile 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Başakşehir ile anlaşan teknik direktör Nuri Şahin’in eski öğrencisi Kaluzinski ile çalışmak istediği gelen bilgiler arasında.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE

Jakub Kaluzinski, sabah saatlerinde İstanbul'da sağlık kontrolünden geçiyor.