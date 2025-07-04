Süper Lig fikstür çekimi sonrası olay! Fenerbahçeli yönetici salonu terk etti, toplu fotoğrafa katılmadı: O adamla aynı karede olmam!

Süper Lig'de 2025-26 sezonu öncesi fikstür çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe adına takımını temsilen fikstür çekimine katılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü fikstür çekimi sonrası kameraların karşısına geçti sert açıklamalarda bulundu.

"SON 3 YILIN AYNI FİKSTÜRÜ"

"Çekimden evvel paylaştığım konuyu, kısıtların yanlış olduğunu söylemiştim, yine söylüyorum. Beşiktaş 11. kez ilk yarı sahasında ağırlayacak Galatasaray'ı biz, 4 mü 6 mı artık ben de şaşırdım sayıları Galatasaray'ı ilk yarıda sahamızda ağırlayacağız. Son 3 yılın hemen hemen aynı fikstürü. Lige yeni çıkanlarla üst üste karşılaşacağız. Fikstür tam beklediğim gibi oldu. Sevindiğim husus 6 numarayı çekmedik. 6'yı çeksek Avrupa dönüşleri deplasmana gidecektik.

"UMARIM ADİL BİR YARIŞ OLUR"

"Umarım adil bir yarış olur. Hakemler verilen görevleri yerine getirirler. MHK'de yeni klasman hakemleri de açıklandı, ne yazık ki eskiler de var. Umarım adil bir lig olur."

"O ADAMLA AYNI KAREDE OLMAM"

Kura çekimi sonrası gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimine katılmayan Belgü'ye bunun nedeni sorulması üzerine Belgü "Kulübüme, başkanıma hakaret eden bir adamla aynı karede asla olmam." ifadelerini kullandı.