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Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde! UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kesinleşti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 13:44
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Türkiye, 3 sezonluk aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkı kazandı.

Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde! UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılım hakkı kesinleşti

"Devler Ligi"ne doğrudan katılım için UEFA ülke puanı klasmanında ilk 10’a girmesi gereken ve an itibarıyla 38,1 puanla 9’uncu sırada yer alan Türkiye, turnuvalardaki son 16 turu maçlarının ardından sezonu ilk 10’da bitirmeyi garantiledi.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilmesinin ardından Türkiye, bu haftayı puansız kapatsa da özellikle Glasgow Rangers’in elenmesiyle UEFA organizasyonlarında İskoç takımının kalmaması, Süper Lig’de 2024-2025 sezonu şampiyonuna "Devler Ligi" kapısını ardına kadar açtı.

İLK 8 DIŞINDA YOLUNA DEVAM ÜLKELER TÜRKİYE, ÇEKYA VE YUNANİSTAN

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Türkiye, Çekya ve Yunanistan, UEFA klasmanında ilk 8 haricinde çeyrek finallere takım gönderen 3 ülke konumunda bulunuyor.

Klasmanda 11’inci basamaktaki Çekya’nın 35,8 puanı var. Yunanistan ise 29,525 puanla 17’nci sırada yer alıyor.

Türkiye ve Çekya birer, Yunanistan ise 2 takımla yoluna devam ederken, 4 takım da UEFA Konferans Ligi’nde mücadele ediyor.

Türkiye’den Fenerbahçe, Çekya’dan Viktoria Plzen ve Yunanistan’dan Olympiakos ile PAOK, UEFA’nın 3 numaralı organizasyonunda yarı final için ter dökecek.

YUNANİSTAN’IN TÜRKİYE’Yİ GEÇME ŞANSI YOK

İki takımla yoluna devam eden Yunanistan’ın matematiksel olarak ilk 10’a girme şansı bulunmuyor.

Çekya’nın Türkiye’yi geçme ihtimali bulunsa da bunun gerçekleşmesi için Fenerbahçe’nin puan almadan Avrupa’ya veda etmesi ve Viktoria Plzen’in beraberlik dahi almadan final oynaması gerekiyor. Sarı-lacivertli ekibin alacağı puan ya da puanlar halinde ise Çekya’nın bu şansı da kalmayacak

Bunların yanı sıra Türkiye’nin 8’inci sıradaki Belçika’yı yakalaması da matematiksel olarak mümkün değil.

Bu gerekçelerle Türkiye’nin, an itibarıyla bulunduğu 9’uncu sırada sezonu tamamlaması kuvvetle muhtemel görünüyor.

KLASMANDA 9 İLE 10’UNCU SIRANIN FARKI, LİG 2’NCİSİNİ ETKİLİYOR

Türkiye’nin, sezonu 9 ya da 10’uncu sırada tamamlaması sadece Süper Lig 2’ncisinin Şampiyonlar Ligi için oynayacağı eleme turu sayısını değiştirecek.

Statü gereği Süper Lig 2’ncisi; klasman 9’unculuğu halinde 2, klasman 10’unculuğu halinde 3 eleme turu oynayacak.

Bunun haricinde her iki durumda da;

  • Süper Lig’de 2024-25 sezonu şampiyonu "Devler Ligi"ne direkt katılacak.

  • Avrupa Ligi’ne 2 takım gidecek ve 1’inci takım 1 eleme turu, 2’nci takım 3 eleme turu oynayacak.

  • Konferans Ligi’ne 1 takım gidecek ve 3 eleme turu oynayacak.

ÜLKE PUANINA EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE’DEN

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Türkiye’de bu sezon ülke puanına en fazla katkı veren ekip Fenerbahçe oldu.

Konferans Ligi’nde mücadele eden ve çeyrek finale adını yazdıran sarı-lacivertliler, 18 puan topladı.

Bu klasmanda Fenerbahçe’nin hemen ardında 15,5 puanlı Galatasaray bulunuyor.

Türkiye adına bu sezon Avrupa’da yer alan diğer takımlardan Beşiktaş 9, Adana Demirspor ise 3,5 puanlık performans ortaya koydu.

SON 5 SEZONDA DA FENERBAHÇE ZİRVEDE

Ülke puanı genel klasmanı hesaplamasında son 5 sezon baz alınıyor ve bu kulvarda da Türkiye adına en fazla puan toplayan takım Fenerbahçe.

Sarı-lacivertliler bu alanda 46 puanla zirvede yer alırken, Galatasaray 43 puanla 2’ncilik koltuğunda oturuyor.

Bu 2 takımı, mütevazı bütçelerine rağmen Başakşehir ve Sivasspor takip ediyor.

Özellikle 2019-20 ve 2022-23 sezonlarındaki performansıyla dikkati çeken Başakşehir toplamda 34 puan, Sivasspor da 17,5 puanla Türkiye’nin 20’nci sıradan üst basamaklara tırmanmasında önemli rol oynadı.

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