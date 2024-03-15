Süper Lig'in 30. haftası kırılma maçına sahne oluyor! Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşti...

Trendyol Süper Lig'de kırılma haftalarından biri yaşanıyor. Trabzonspor'un stadı Papara Park‘ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da muhtemel kadrosu netleşti.
Liderlik yarışı için oldukça kritik olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı son 10 maçın 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 maçtan ise Fenerbahçe mutlu ayrıldı. Geriye kalan maçta ise 1-1'lik beraberlik çıktı.
Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçtan 13 galibiyet 1 beraberlik çıkararak inanılmaz bir performans sergiledi.
Abdullah Avcı'nın dokunuşuyla son 5 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alıp diğer mücadeleleri kazanan Trabzonspor, üçüncülük yarışında Beşiktaş'tan kopup ligi üst sırada bitirmek istiyor.