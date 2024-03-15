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Süper Lig'in 30. haftası kırılma maçına sahne oluyor! Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 15:28
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Trendyol Süper Lig, 30. haftası şampiyonluğu çok yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne oluyor. Liderlik yolunda Galatasaray'ın peşini bırakmayan Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında sahaya çıkıyor. İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıkacağı mücadele öncesi muhtemel 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 30. haftası kırılma maçına sahne oluyor! Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşti...

Trendyol Süper Lig'de kırılma haftalarından biri yaşanıyor. Trabzonspor'un stadı Papara Park‘ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da muhtemel kadrosu netleşti.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

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Liderlik yarışı için oldukça kritik olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

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Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

SON 10 MAÇTA TRABZONSPOR ÜSTÜN

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Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı son 10 maçın 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 maçtan ise Fenerbahçe mutlu ayrıldı. Geriye kalan maçta ise 1-1'lik beraberlik çıktı.

DEPLASMANDA HEP KAZANIYOR

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Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçtan 13 galibiyet 1 beraberlik çıkararak inanılmaz bir performans sergiledi.

TRABZON TOPARLANDI

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Abdullah Avcı'nın dokunuşuyla son 5 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alıp diğer mücadeleleri kazanan Trabzonspor, üçüncülük yarışında Beşiktaş'tan kopup ligi üst sırada bitirmek istiyor.

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