Süper Lig'in 30. haftası kırılma maçına sahne oluyor! Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşti...

Trendyol Süper Lig'de kırılma haftalarından biri yaşanıyor. Trabzonspor'un stadı Papara Park‘ta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da muhtemel kadrosu netleşti.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Liderlik yarışı için oldukça kritik olan mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

MUHTEMEL 11’LER

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Visca, Bardhi, Trezeguet, Pepe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko.

SON 10 MAÇTA TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı son 10 maçın 6'sını bordo-mavililer kazandı. 3 maçtan ise Fenerbahçe mutlu ayrıldı. Geriye kalan maçta ise 1-1'lik beraberlik çıktı.

DEPLASMANDA HEP KAZANIYOR

Fenerbahçe bu sezon deplasmanda oynadığı 14 maçtan 13 galibiyet 1 beraberlik çıkararak inanılmaz bir performans sergiledi.

TRABZON TOPARLANDI

Abdullah Avcı'nın dokunuşuyla son 5 maçta yalnızca 1 mağlubiyet alıp diğer mücadeleleri kazanan Trabzonspor, üçüncülük yarışında Beşiktaş'tan kopup ligi üst sırada bitirmek istiyor.





