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Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti! Denswil 6 yıl sonra bir ilki başardı

11.08.2023 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'de perde Trabzonspor-Antalyaspor maçıyla resmen açıldı. 1. hafta maçında Karadeniz ekibi sahasında ağırladığı Antalyaspor'u Stefano Denswil'in golüyle 1-0 mağlup ederken, 3 puanla başladı. Öte yandan Denswil attığı bu golle 6 yıl sonra bir ilki başardı. İşte detaylar...

Stefano Denswil

Stefano Denswil

HOL Hollanda
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trendyol Süper Lig'de uzun süren hasret sona erdi. 2023-2024 sezonunda ilk düdük Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyle çaldı. Papara Park'ta oynanan sezonun ilk karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çaldı.

Son resmi maçına 65 gün önce Başakşehir karşısında çıkan ve geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
1 - 0
Antalyaspor Antalyaspor

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşma ilk dakikadan itibaren büyük bir çekişmeyle başlarken, ev sahibi Trabzonspor 9'uncu dakikada golü buldu. Abdulkadir Ömür’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’un solundan ağlarla buluştu.

DENSWIL'DEN 6 YIL SONRA BİR İLK

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Denswil kaydettiği bu golle Süper Lig'de, 2023/24 sezonunun ilk golünü atan isim olmayı başarırken, 2016/17'den (Renan Diniz vs Bursaspor) bu yana bir Süper Lig sezonunun açılış golünü atan ilk savunma oyuncusu oldu.

KALECİ İZİN VERMEDİ

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Mücadelede dakikalar 36'yı gösterirken, Abdulkadir Ömür’ün sol kanattan ortasında Umut Bozok’tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.

AZ FARKLA DIŞARDA

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İlk yarının son dakikalarında Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Umut Bozok’un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.

DİREK!

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48'nci dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Abdülkadir Ömür serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Umut Bozok adeta uçarak kafayı vurdu top yan direkten auta gitti.

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