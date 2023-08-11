Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti! Denswil 6 yıl sonra bir ilki başardı

Trendyol Süper Lig'de uzun süren hasret sona erdi. 2023-2024 sezonunda ilk düdük Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyle çaldı. Papara Park'ta oynanan sezonun ilk karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çaldı.

Son resmi maçına 65 gün önce Başakşehir karşısında çıkan ve geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Karşılaşma ilk dakikadan itibaren büyük bir çekişmeyle başlarken, ev sahibi Trabzonspor 9'uncu dakikada golü buldu. Abdulkadir Ömür’ün sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Denswill’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Helton’un solundan ağlarla buluştu.

DENSWIL'DEN 6 YIL SONRA BİR İLK

Denswil kaydettiği bu golle Süper Lig'de, 2023/24 sezonunun ilk golünü atan isim olmayı başarırken, 2016/17'den (Renan Diniz vs Bursaspor) bu yana bir Süper Lig sezonunun açılış golünü atan ilk savunma oyuncusu oldu.

KALECİ İZİN VERMEDİ

Mücadelede dakikalar 36'yı gösterirken, Abdulkadir Ömür’ün sol kanattan ortasında Umut Bozok’tan önce kaleci Helton meşin yuvarlağı kontrol etti.

AZ FARKLA DIŞARDA

İlk yarının son dakikalarında Abdulkadir Ömür’ün pasında topla buluşan Umut Bozok’un sert vuruşunda savunmaya çarpan top kale direği dibinden kornere çıktı.

DİREK!

48'nci dakikada Trabzonspor ikinci gole çok yaklaştı. Abdülkadir Ömür serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Umut Bozok adeta uçarak kafayı vurdu top yan direkten auta gitti.

