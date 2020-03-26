Süper Lig'in en değerli oyuncusu Alexander Sörloth

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Avro'ya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, Trabzonspor'un 26 karşılaşmasının tamamında forma giyerek 2 bin 270 dakika görev yaptı.

Sörloth, takımının en fazla süre alan oyuncusu olurken çıktığı karşılaşmaların 15'inde rakip fileleri havalandırmayı başardı. Kaydettiği 19 golle takımının en skoreri olan Sörloth, ligde gol krallığı yarışında ilk sırada yer alırken, transfermarkt'ın son verilerine göre ise 16 milyon Euro'luk (112 Milyon 638 Bin TL) değeri ile Süper Lig'in en değerli oyuncusu sıralamasında gol krallığında olduğu gibi ilk sıraya yerleşti.

AVRUPA KULÜPLERİNİN RADARINA GİRDİ

Trabzonspor'un Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig'de 19 gol attı. Yıldız oyuncu 119 dakikada 1 gol atarken, 19 golü ise ceza sahası içinden kaydetti. Takımı adına 7 de asist yapan Norveçli, Karadeniz ekibinin attığı 59 golün 26'sına doğrudan katkı verdi. Bordo-mavili takımda ortaya koyduğu performansla Avrupa Kulüplerinin radarına giren golcü oyuncu bir çok kulüp tarafından takip edilen isimlerin başında geliyor. Tüm dünyayı saran koronavirüsü nedeniyle, bordo-mavili kulüp ve Sörloth beklemeye geçmiş durumda.