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Süper Lig'in en tecrübelisi Cüneyt Çakır

09.08.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda düdük çalacak hakemlerin en tecrübelisi olan Cüneyt Çakır, geride kalan 20 sezonda 366 maçta düdük çaldı.

Süper Lig'in en tecrübelisi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda bu kulvardaki 21. sezonuna başlayacak Çakır, 366 müsabakada görev yaparak, üst seviyedeki aktif meslektaşları arasında en çok maça çıkan isim oldu. Cüneyt Çakır'ı, 18 sezonda 349 karşılaşmayı yöneten Fırat Aydınus izledi.

ÜST KLASMANDA 25 HAKEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından 2021-2022 sezonu için belirlenen üst klasman hakem listesinde 25 isim yer alıyor.

Yeni sezonda üst klasmanda görev yapacak hakemler şunlar:

Abdulkadir Bitigen, Ali Palabıyık, Ali Şansalan, Alper Ulusoy, Arda Kardeşler, Atilla Karaoğlan, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Cüneyt Çakır, Erkan Özdamar, Fırat Aydınus, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Özgür Yankaya, Sarper Barış Saka, Suat Arslanboğa, Tugay Kaan Numanoğlu, Ümit Öztürk, Volkan Bayarslan, Yasin Kol, Yaşar Kemal Uğurlu, Zorbay Küçük.

EN ÇOK HAKEM İSTANBUL'DAN

Yeni sezonda üst klasman hakemleri listesinde en çok İstanbul'dan isim yer aldı. Toplam 14 ilden hakemlerin bulunduğu listeye, İstanbul'dan 6, Ankara ve İzmir'den üçer isim girdi. Antalya’dan 2, Adana, Aydın, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Sakarya, Trabzon’da da birer hakem bulunuyor.

FIFA KOKARTLI HAKEMLER

Üst klasmanda yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'si FIFA kokartı sahibi.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.

7 VİDEO YARDIMCI HAKEM AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 2021-2022 sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri listesinde 7 ismi Video Yardımcı Hakem olarak açıkladı.

Listede Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Emre Malok, Hakan Ceylan, Koray Gençerler ve Erkan Engin yer aldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Cüneyt Çakır
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