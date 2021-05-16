Süper Lig’in enleri belli oldu

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu geride kalırken Türkiye Futbol Federasyonu, sezona ilişkin istatistikleri açıkladı. Ligde en çok forma giyen isim Konyasporlu Skubic oldu. 40 maçın 39’unda oynayan Skubic, 3 bin 433 dakika sahada kalırken, bu futbolcuyu Gaziantep FK’nın kalecisi Günay Güvenç ve Trabzonspor file bekçisi Uğurcan Çakır takip etti. Bu 2 kaleci toplamda 38 maçta 3 bin 420 dakika oynadı.

EVİNDE EN ÇOK KAZANAN BEŞİKTAŞ

Bu sezon oynanan maçlarda iç saha takımları toplamda 173 galibiyet alırken, evinde en çok kazanan ekip 14 galibiyetle Beşiktaş oldu. Sahasında en az galip gelen takım ise, 2 maç kazanan BB Erzurumspor oldu. Süper Lig’deki maçlarda deplasmanda alınan galibiyet sayısı ise 129 oldu. Dış sahada 14’er galibiyet elde eden Fenerbahçe ve Galatasaray, bu alanda zirvede yer aldı.

GOL KRALI BOUPENDZA, ASİST KRALI GHEZZAL

Hatayspor’un yıldız oyuncusu Boupendza, bu sezon ligde attığı 21 golle krallık yarışını zirvede tamamladı. Boupendza’nın takım arkadaşı Diouf 19 gol kaydederken, Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Cyle Larin de 19 gol kaydetti ve Boupendza’yı takip etti. Ligde en fazla asist yapan oyuncu ise, Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal oldu. Takım arkadaşlarını 17 kez golle buluşturan Ghezzal’ı 13 asistle Sivassporlu Gradel takip etti.