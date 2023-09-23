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Süper Lig'in eski hakemi Bülent Yıldırım'ın eşi hayatını kaybetti

23.09.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski FIFA ve Süper Lig hakemi olan şu an ise beIN Sports'ta yorumculuk yapan Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, vefat etti.

Eski FIFA ve Süper Lig hakemi olan şimdilerde ise beIN Sports'ta yorumculuk yapan Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu da vefat eden Bilnur Fidan Yıldırım için taziye mesajı paylaştı.

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TFF’nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski FIFA Hakemimiz Bülent Yıldırım’ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bilnur Fidan Yıldırım’ın cenazesi yarın ikindi namazını müteakiben Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Bilnur Fidan Yıldırım’a Allah’tan rahmet; Sayın Bülent Yıldırım, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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