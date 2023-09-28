Süper Lig'in eski yıldızı Artem Milevskyi alkol komasına girdi, yoğun bakıma kaldırıldı!

Süper Lig'de 2013-14 yılları arasında Gaziantepspor'da top koşturan ve kariyerini 2021 yılında FK Minaj takımında noktalayan Ukraynalı eski milli oyuncu Artem Milevskyi geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

ALKOL KOMASINA GİRMİŞTİ

Ukrayna basınında çıkan haberlerde futbolcunun alkol komasına girdiği ve yaklaşık bir haftadır hastanede olduğu belirtilirken, durumunun ciddiyetini koruduğunun altı çizilmişti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

38 yaşındaki eski futbolcunun yoğun bakıma kaldırıldığı doktorların Milevskyi'yi sağlığına kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Milevskyi Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asist üretip 115 dakika sahada kalmıştı.

