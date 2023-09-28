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Süper Lig'in eski yıldızı Artem Milevskyi alkol komasına girdi, yoğun bakıma kaldırıldı!

28.09.2023 16:17 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'de daha önce Gaziantepspor forması giyen Ukraynalı eski milli futbolcu Artem Milevskyi yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2013-14 yılları arasında Gaziantepspor'da top koşturan ve kariyerini 2021 yılında FK Minaj takımında noktalayan Ukraynalı eski milli oyuncu Artem Milevskyi geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

ALKOL KOMASINA GİRMİŞTİ

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Ukrayna basınında çıkan haberlerde futbolcunun alkol komasına girdiği ve yaklaşık bir haftadır hastanede olduğu belirtilirken, durumunun ciddiyetini koruduğunun altı çizilmişti.

YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

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38 yaşındaki eski futbolcunun yoğun bakıma kaldırıldığı doktorların Milevskyi'yi sağlığına kavuşturmak için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi.

Milevskyi Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asist üretip 115 dakika sahada kalmıştı.

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