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Süper Lig’in eski yıldızı Robinho’ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası!

10.03.2021 16:57 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’in eski yıldızı Robinho’ya tecavüzden 9 yıl hapis cezası!

Milan Temyiz Mahkemesi yargıçları, dünya futbolunun yıldız isimleri arasında yer alan Sivasspor ve Başakşehir'in eski futbolcusu Robinho hakkındaki 'tecavüz' davasında kesin kararını verdi.

Milan Temyiz Mahkemesi, Brezilyalı futbolcu Robson de Souza (Robinho) ve arkadaşı Ricardo Falco'ya 2013 yılında Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadının toplu tecavüzüne karıştıkları gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldığını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Milan Temyiz Mahkemesi Robinho'yu cinsel şiddetten dokuz yıl hapse mahkum etmişti. 2013 yılında 23 yaşında bir kadına taciz ettiği öğrenilen Robinho için son karar verildi.

La Repubblica gazetesine göre mahkeme, Robinho'nun taciz ettiği kadını "vahşice küçümsediğini ve aşağıladığını" ve "başından itibaren yetkililere yanlış bilgi verip soruşturmaları yanlış yönlendirmeye çalıştığını" iddia etti.

Robinho'nun ortağı Ricardo Falco'nun tecavüze karıştığı öğrenildi.

Her ikisi de genç kadına tazminat olarak 60 bin avro (73 bin dolar) ödemeye mahkum edildi.

Globo Sports televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Robinho, "Umurumda değil, kız tamamen sarhoştu. Ne olduğunu hatırlamıyor." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
tecavüz İstanbul Başakşehir
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adam zaten memlekettinde ,istersen idam ver adamın umrundamı

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