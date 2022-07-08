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Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı! Umut Bozok ile anlaşma tamamlanmak üzere...

08.07.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılılar transfer bombalarını üst üste patlatıyor... Önce Sergio Oliveira transferini bitiren Cimbom'da sıra geçtiğimiz sezonun gol kralı Umut Bozok'a geldi. Erden Timur transferi bitirmek için Fransa'da... Geçtiğimiz sezon 20 gol atarak Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı! Umut Bozok ile anlaşma tamamlanmak üzere...
Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Galatasaray, bonservisi Lorient'te bulunan Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibiyle pazarlıklar sürerken, taraflar uzlaşmaya yakın. Yönetimin hedefi, transferi 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile tamamlamak. 25 yaşındaki santrfor ise Galatasaray formasını giymek için çok istekli. Kulüpler bazında anlaşılması halinde Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.

GOL KRALI OLMUŞTU

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Umut Bozok, geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giymiş ve 41 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Spor Toto Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

"OPSİYONUNU KULLANDIK AMA UMUT BOZOK BİZİ TERCİH ETMEDİ"

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Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Tivibu Spor'a Umut Bozok hakkında açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Biz satın alma opsiyonunu kullandık ama Umut Bozok bizi tercih etmedi. Gideceği takımda başarılar diliyorum. Avrupa'da beni istemezlerse Kasımpaşa'ya dönerim diyen hiç kimseyi takımda istemem şahsen." dedi.


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galatasaray
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FB li olarak çok mutluyum dursun geldiğinden beri

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