Süper Lig'in gol kralını Galatasaray kaptı! Umut Bozok ile anlaşma tamamlanmak üzere...

Galatasaray, bonservisi Lorient'te bulunan Umut Bozok'u kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibiyle pazarlıklar sürerken, taraflar uzlaşmaya yakın. Yönetimin hedefi, transferi 2 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeli ile tamamlamak. 25 yaşındaki santrfor ise Galatasaray formasını giymek için çok istekli. Kulüpler bazında anlaşılması halinde Umut Bozok ile 3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor.
Umut Bozok, geçen sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giymiş ve 41 maçta 20 gol, 7 asistlik performans sergileyerek Spor Toto Süper Lig’de sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.
Öte yandan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Tivibu Spor'a Umut Bozok hakkında açıklamalarda bulundu. Uğurlu, "Biz satın alma opsiyonunu kullandık ama Umut Bozok bizi tercih etmedi. Gideceği takımda başarılar diliyorum. Avrupa'da beni istemezlerse Kasımpaşa'ya dönerim diyen hiç kimseyi takımda istemem şahsen." dedi.
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