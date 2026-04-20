Süper Lig'in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 4 hafta (12 puan) kala Galatasaray, 71 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan, Trabzonspor ile 6 puan fark bulunuyor.

Gelecek hafta (31. Hafta) oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi belki de sezonun kaderini belirleyecek.

Galatasaray kazanırsa: Puan farkı 7'ye çıkar. Kalan 3 haftada (9 puan) Galatasaray'ın sadece bir galibiyet alması, diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olur.

Maç berabere biterse: 4 puanlık fark korunur. Galatasaray'ın kalan 3 maçta hata yapma lüksü devam eder; 2 galibiyet şampiyonluğu garantiler.

Fenerbahçe kazanırsa: Fark 1 puana iner ve yarış son haftaya kadar büyük bir stresle devam eder.

İŞTE SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI

1) En Erken Şampiyonluk Senaryosu: 32. Hafta

Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğunu en erken 32. haftada ilan edebilir. 31. haftada şampiyonluk gelmesi (ikili averaj kuralları nedeniyle) mümkün görünmüyor.

Senaryo: Galatasaray, 31. haftada evinde Fenerbahçe'yi yener (Fark 7 olur) ve 32. haftada Samsunspor'u mağlup ederse.

Sonuç: Bu durumda Galatasaray 77 puana ulaşır. Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazansa bile en fazla 76 puana çıkabilir. Trabzonspor ise kalan tüm maçlarını kazansa dahi Galatasaray'a yetişemez. Galatasaray, Mayıs ayının başında şampiyonluk turunu atar.

2) En Geç Şampiyonluk Senaryosu: 34. Hafta

Eğer zirvedeki takımlar puan kaybetmeden yollarına devam ederse, şampiyonluk düğümü ligin son maçında çözülür.

Senaryo: Galatasaray'ın önümüzdeki 3 maçta puan kaybetmesi (örneğin Fenerbahçe ile berabere kalması veya bir başka maçta takılması) ve rakiplerinin kazanmaya devam etmesi.

Sonuç: Galatasaray, son hafta deplasmanda Kasımpaşa karşısında alacağı puan veya puanlarla şampiyonluğunu ilan eder.

3) Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu

Galatasaray'ın şampiyonluğu elinden kaçırması için hem kendi formunun sert düşmesi hem de rakiplerinin hatasız oynaması gerekir.

Derbi Mağlubiyeti: 31. haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye yenilirse fark 1 puana iner. Bu, psikolojik üstünlüğün tamamen rakibe geçmesine neden olur.

Fikstür Kazaları: Galatasaray derbiyi kaybettikten sonra deplasmandaki Antalyaspor veya Kasımpaşa maçlarından birinde daha puan kaybeder (beraberlik veya mağlubiyet) ve Fenerbahçe kalan 4 maçını da kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olur.

Trabzonspor Faktörü: Galatasaray 2 maç kaybeder ve Trabzonspor 4'te 4 yaparsa, Trabzonspor şampiyon olabilir. Unutulmamalıdır ki; Galatasaray, Trabzonspor'a karşı bu sezon ikili averajda geridedir (0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla). Puan eşitliği durumunda Trabzonspor öne geçer.