Süper Lig'in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...

Süper Lig’de son 4 haftaya girilirken Galatasaray zirvede, Fenerbahçe ve Trabzonspor takipte. Derbi sonucu şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek. İşte Süper Lig'de şampiyonluk senaryoları...

Süper Lig'in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu...
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine 4 hafta (12 puan) kala Galatasaray, 71 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 4 puan, Trabzonspor ile 6 puan fark bulunuyor.

Gelecek hafta (31. Hafta) oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi belki de sezonun kaderini belirleyecek.

Galatasaray kazanırsa: Puan farkı 7'ye çıkar. Kalan 3 haftada (9 puan) Galatasaray'ın sadece bir galibiyet alması, diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan etmesi için yeterli olur.

Maç berabere biterse: 4 puanlık fark korunur. Galatasaray'ın kalan 3 maçta hata yapma lüksü devam eder; 2 galibiyet şampiyonluğu garantiler.

Fenerbahçe kazanırsa: Fark 1 puana iner ve yarış son haftaya kadar büyük bir stresle devam eder.

Süper Lig in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor un şampiyonluğu... 1

İŞTE SÜPER LİG'DE ŞAMPİYONLUK SENARYOLARI

1) En Erken Şampiyonluk Senaryosu: 32. Hafta

Galatasaray matematiksel olarak şampiyonluğunu en erken 32. haftada ilan edebilir. 31. haftada şampiyonluk gelmesi (ikili averaj kuralları nedeniyle) mümkün görünmüyor.

Senaryo: Galatasaray, 31. haftada evinde Fenerbahçe'yi yener (Fark 7 olur) ve 32. haftada Samsunspor'u mağlup ederse.

Sonuç: Bu durumda Galatasaray 77 puana ulaşır. Fenerbahçe kalan tüm maçlarını kazansa bile en fazla 76 puana çıkabilir. Trabzonspor ise kalan tüm maçlarını kazansa dahi Galatasaray'a yetişemez. Galatasaray, Mayıs ayının başında şampiyonluk turunu atar.

Süper Lig in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor un şampiyonluğu... 2

2) En Geç Şampiyonluk Senaryosu: 34. Hafta

Eğer zirvedeki takımlar puan kaybetmeden yollarına devam ederse, şampiyonluk düğümü ligin son maçında çözülür.

Senaryo: Galatasaray'ın önümüzdeki 3 maçta puan kaybetmesi (örneğin Fenerbahçe ile berabere kalması veya bir başka maçta takılması) ve rakiplerinin kazanmaya devam etmesi.

Sonuç: Galatasaray, son hafta deplasmanda Kasımpaşa karşısında alacağı puan veya puanlarla şampiyonluğunu ilan eder.

Süper Lig in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor un şampiyonluğu... 3

3) Fenerbahçe veya Trabzonspor'un şampiyonluğu

Galatasaray'ın şampiyonluğu elinden kaçırması için hem kendi formunun sert düşmesi hem de rakiplerinin hatasız oynaması gerekir.

Derbi Mağlubiyeti: 31. haftada Galatasaray evinde Fenerbahçe'ye yenilirse fark 1 puana iner. Bu, psikolojik üstünlüğün tamamen rakibe geçmesine neden olur.

Fikstür Kazaları: Galatasaray derbiyi kaybettikten sonra deplasmandaki Antalyaspor veya Kasımpaşa maçlarından birinde daha puan kaybeder (beraberlik veya mağlubiyet) ve Fenerbahçe kalan 4 maçını da kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olur.

Trabzonspor Faktörü: Galatasaray 2 maç kaybeder ve Trabzonspor 4'te 4 yaparsa, Trabzonspor şampiyon olabilir. Unutulmamalıdır ki; Galatasaray, Trabzonspor'a karşı bu sezon ikili averajda geridedir (0-0 ve 2-1'lik sonuçlarla). Puan eşitliği durumunda Trabzonspor öne geçer.

Süper Lig in kaderi derbiye bağlı! İşte olası tüm senaryolar: Fenerbahçe veya Trabzonspor un şampiyonluğu... 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark! Şaşırtan rakam...Galatasaray'dan rakiplerine büyük fark! Şaşırtan rakam...
Barış Alper Yılmaz 'HES' direnişinde! O görüntüleri gündem olduBarış Alper Yılmaz 'HES' direnişinde! O görüntüleri gündem oldu

En Çok Okunan Haberler
Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Açıklamayı Trump yaptı: ABD, İran gemisini vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Sağanak Batman ve Mardin'i vurdu

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Trabzonspor'a son dakika şoku! Fırtına fırsat tepti

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Tepki yağınca Fırat Tanış o diziden hemen çıkarıldı

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

Çocuklarını ekrandan uzaklaştırmak için hobi olarak başladı: 81 ile satıyor

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

15 gün gecikti, verim arttı 'Kazandırıyor, 120 TL'ye satıyoruz, kurtarıyor'

