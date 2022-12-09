Süper Lig'in lideri Galatasaray! Fenerbahçe'yi de geride bıraktı

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, kulüpler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Özellikle ligin 4 büyük kulübü de bu sezon şampiyonluk yolunda hata yapmak istemezken, geride kalan 14 haftada Fenerbahçe 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, onu 27 puanla Galatasaray, 24 puanla Adana Demirspor, Konyaspor ve Başakşehir takip ediyor.

O ALANDA LİDER

Son şampiyon Trabzonspor 23 puanla 7. sırada yer alırken, Beşiktaş Trabzonspor'un ardından 22 puanla 8. sırada bulunuyor. Öte yandan ligin son haftasında Başakşehir karşısında aldığı 7-0'lık galibiyetle rakibini adeta şoka uğratan Galatasaray, zirveyi 2 puan geriden takip etse de bazı alanlarda ligin lideri konumunda.

FENERBAHÇE'Yİ GERİDE BIRAKTI

Onlardan biri de rakip ceza sahasına isabetli pas yüzdesi. Futbol veri karşılaştırma platformu Comparisonator'un verilerine göre, Galatasaray bu alanda ligin lideri durumunda olan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de geride bırakarak ilk sırada yer alıyor.

SÜPER LİG'DE BU SEZON 4 BÜYÜKLERİN RAKİP CEZA SAHASINA İSABETLİ PAS YÜZDELERİ İSE ŞÖYLE:

1) Galatasaray: %49.03

2) Fenerbahçe: %48.91

3) Trabzonspor: %45.12

4) Beşiktaş: %43.31

