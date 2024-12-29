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Süper Lig'in tüm dengelerine değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.12.2024 18:55
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Ligin ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan farkla önünde lider kapatan Galatasaray'ın kış transfer döneminde savunmaya yapacağı takviyeyi dış basın duyurdu. Sarı-kırmızılıların, Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan Virgil van Dijk ile yakından ilgilendiği belirtildi.

Süper Lig'in tüm dengelerine değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Galatasaray, Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Virgil Van Dijk ile ilgilendiği öne sürüldü.

DIŞ BASIN DUYURDU

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Tuttomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden transfer çalışmalarına başlayarak harekete geçtiği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da kaleme alındı.

CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK

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Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

GELECEĞİ İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

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Hollandalı dünyaca ünlü stoper, geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz." sözlerini sarf etmişti.

PSG'NİN YILDIZI DA TRANSFER LİSTESİNDE BULUNUYOR

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Galatasaray'ın Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'da transfer listesinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Liverpool galatasaray premier lig
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