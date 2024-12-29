Süper Lig'in tüm dengelerine değiştirecek iddia: Dış basın Galatasaray'ın yeni yıldızını ciddi ciddi duyurdu!

Galatasaray, Liverpool ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Virgil Van Dijk ile ilgilendiği öne sürüldü.

DIŞ BASIN DUYURDU

Tuttomercato'da yer alan habere göre; Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hollandalı stoperi kadrosuna katmak için şimdiden transfer çalışmalarına başlayarak harekete geçtiği iddia edildi. Haberde ayrıca, Galatasaray yönetiminin oyuncuyu kış transfer döneminde bitirmek için uğraştığı da kaleme alındı.

CİDDİ BİR MAAŞ TEKLİFİ YAPACAK

Yıldız stoperi bedelsiz kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların, Hollandalı oyuncuya ciddi bir maaş teklifi yapmayı planladığı belirtildi.

GELECEĞİ İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Hollandalı dünyaca ünlü stoper, geçtiğimiz günlerde geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübü çok seviyorum ve kulüp de beni seviyor. Taraftarları çok seviyorum ve taraftarlar da beni seviyor. Bu, başarılar elde etmek için mükemmel bir temel. Bana göre, üç ya da dört yıl daha en yüksek seviyede oynayabilirim. Gelecek ne getirecek, göreceğiz." sözlerini sarf etmişti.

PSG'NİN YILDIZI DA TRANSFER LİSTESİNDE BULUNUYOR

Galatasaray'ın Virgil van Dijk ile birlikte PSG'den Milan Skriniar'da transfer listesinde bulunuyor.