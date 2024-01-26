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Süper Lig'in ünlü futbolcusu polise yakalandı! Pendiksporlu Kappel cezayı yedi, ne olduğunu anlamadı! Hemen telefonuna sarıldı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.01.2024 13:15 | Son Güncelleme:
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Pendikspor'un Surinamlı oyuncusu Leandro Kappel, polis ekiplerinin Maltepe'de yaptığı denetime takıldı. 34 yaşındaki futbolcu, ne olduğunu anlamayınca kulüpten bir görevliyi arayarak yardım istedi. İşte detaylar...

Leandro Kappel

Leandro Kappel

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Pendikspor Futbol
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İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimde bulundu.

Pendiksporlu futbolcu Leandro Kappel ise polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetime takıldı. Kappel’in emniyet şerit ihlali yaptığı tespit edildi.

KULÜPTEN GÖREVLİYİ ARADI

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Kappel, ehliyetinin kontrol edilmesinin ardından Türkçe bilmemesi ve trafik polisleriyle anlaşamaması üzerine kulüpten bir görevliyi aradı.

Durumun kendisine anlatılması sonrasında Pendikspor'un forvet oyuncusu Leandro Kappel'e emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle 6 bin 439 Türk lirası idari para cezası kesildi.

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