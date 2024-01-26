Süper Lig'in ünlü futbolcusu polise yakalandı! Pendiksporlu Kappel cezayı yedi, ne olduğunu anlamadı! Hemen telefonuna sarıldı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulunduran ve emniyet şeridini kullanan sürücülere yönelik denetimde bulundu.
Pendiksporlu futbolcu Leandro Kappel ise polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetime takıldı. Kappel’in emniyet şerit ihlali yaptığı tespit edildi.
Kappel, ehliyetinin kontrol edilmesinin ardından Türkçe bilmemesi ve trafik polisleriyle anlaşamaması üzerine kulüpten bir görevliyi aradı.
Durumun kendisine anlatılması sonrasında Pendikspor'un forvet oyuncusu Leandro Kappel'e emniyet şeridine girdiği gerekçesiyle 6 bin 439 Türk lirası idari para cezası kesildi.