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Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor Rodallega ile temasta

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 11.06.2019 16:20 | Son Güncelleme

Taraftarı heyecanlandıracak bir yıldıza önümüzdeki günlerde imza attırılacağını duyuran Denizlispor Yönetimi’nin, menajeri tarafından kendilerine önerilen Hugo Rodallega ile temas kurduğu iddia edildi. Trabzonspor’da sözleşmesi sona eren Rodallega ise bir yıl daha Türkiye’de oynamak istiyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor Rodallega ile temasta

Süper Lig'e yükselen Denizlispor, lige tutunup kalıcı olabilmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İç ve dış transferde ince eleyip sık dokuyan yönetim, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yıldız bir isme önümüzdeki günlerde imza attırılacağını duyurup bu transferin şehri heyecanlandıracağını belirtti. Transferde görüşmelerinin sürdüğünü ancak futbolcu ismi vermenin doğru olmayacağını kaydeden Başkan Ali Çetin, “Önümüzdeki günlerde imzalar başlayacak. Yapılan her transferde kamuoyu hemen bilgilendirilecek. Flaş denilecek futbolcu transferlerimiz olacak. Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz” dedi.

"1 YIL DAHA TÜRKİYE'DE KALABİLİRİM"

Başkan Ali Çetin’in işaret ettiği oyuncunun Hugo Rodallega olduğu iddia edildi. Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan Rodallega’nın menajeri tarafından yönetime önerildiği ve oyuncuyla temas kurulduğu öne sürüldü. Rodallega ülkesinde verdiği bir röportajda, Türkiye macerasının çok iyi olduğunu ve bir yıl daha kalabileceğini dile getirdi. 33 yaşındaki Kolombiyalı golcü kariyerinde 422 maça çıktı. 135 gol 43 asist kaydeden Rodallega bu sezon Trabzonspor’da 16 gol 3 asistle oynadı. Rodallega kariyerinde CBJ Cali, Quindio, Deportivo Cali, Monterrey, Atlas, Necaxa, Wigan, Fulham, Akhisarspor ve Trabzonspor’da forma giydi. (İHA)

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