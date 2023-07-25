Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fatih Terim'in prensini transfer etti! 'Antrenmana katılmasını bekliyoruz!'

Süper Lig'in başlamasına artık kısa bir süre kalmışken, takımlar da takviyelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Yaptığı takviyelerle dikkat çeken kırmızı - beyazlı kulüp, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın transferini de bitirdi.

TERİM'İN PRENSİYDİ

Sarı - kırmızılılara 2 Eylül 2019'da BB Erzurumspor'dan transfer olan Antalyalı, Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde sık sık forma şansı buluyordu. Antalyalı, Terim'in ayrılığının ardından Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

"ANTRENMANA KATILMASINI BEKLİYORUZ"

Karadeniz ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Taylan Antalyalı uzun süredir temas halinde olduğumuz bir oyuncu. Daha önce de benim öğrencimdi. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi. Transferin de yarın bitmesini ve oyuncunun antrenmana katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 32 resmi maçta 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

