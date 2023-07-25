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Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor, Fatih Terim'in prensini transfer etti! 'Antrenmana katılmasını bekliyoruz!'

25.07.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan idmanda daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı çalıştı. İdmanın ardından teknik direktör Eroğlu, Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı transfer ettiklerini açıkladı.

Süper Lig'in başlamasına artık kısa bir süre kalmışken, takımlar da takviyelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Samsunspor, bu sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı. Yaptığı takviyelerle dikkat çeken kırmızı - beyazlı kulüp, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'nın transferini de bitirdi.

TERİM'İN PRENSİYDİ

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Sarı - kırmızılılara 2 Eylül 2019'da BB Erzurumspor'dan transfer olan Antalyalı, Fatih Terim'in teknik direktörlüğü döneminde sık sık forma şansı buluyordu. Antalyalı, Terim'in ayrılığının ardından Ankaragücü'ne kiralanmıştı.

"ANTRENMANA KATILMASINI BEKLİYORUZ"

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Karadeniz ekibinin hocası Hüseyin Eroğlu, beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Taylan Antalyalı uzun süredir temas halinde olduğumuz bir oyuncu. Daha önce de benim öğrencimdi. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi. Transferin de yarın bitmesini ve oyuncunun antrenmana katılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki futbolcu, 32 resmi maçta 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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