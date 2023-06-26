Süper Lig'in yeni ekibinden iki bomba birden! Önce Halil Akbunar sonra ise Fenerbahçeli yıldız...

Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından takımlar, transfer döneminin de açılmasıyla birlikte harekete geçti. Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada bitiren ve play-off finalinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelen Pendikspor, Süper Lig'e yükselen ekip olmuştu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Pendikspor'un transferdeki hamleleri de ortaya çıktı.

HALİL AKBUNAR VE PELKAS

İstanbul ekibinin sezonu Eyüpspor'da geçiren hücum oyuncusu Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kiraladığı belirtilirken, asıl sürprizin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Dimitris Pelkas olduğu kaydedildi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

Ajansspor'un haberine göre geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Yunan futbolcu, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Bu sezon Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. Devre arasında Westerlo'dan Eyüpspor'a gelen Halil Akbunar ise 19 resmi maçta 1 gol - 2 asistlik bir oyun ortaya koydu.



