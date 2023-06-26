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Süper Lig'in yeni ekibinden iki bomba birden! Önce Halil Akbunar sonra ise Fenerbahçeli yıldız...

26.06.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelen Pendikspor, rakibini saf dışı bırakarak Süper Lig'e yükselen 3. takım olmuştu. Samsunspor ve Rizespor'un ardından Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan İstanbul ekibinin transferdeki sürprizleri ise ortaya çıktı. Sezonu Eyüpspor'da tamamlayan Halil Akbunar ile Fenerbahçe'deki sözleşmesi sona eren Dimitris Pelkas'ın, adım adım Pendikspor'a gittiği öğrenildi. İşte detaylar...

Avrupa'da sezonun sona ermesinin ardından takımlar, transfer döneminin de açılmasıyla birlikte harekete geçti. Spor Toto 1. Lig'de normal sezonu 3. sırada bitiren ve play-off finalinde Bodrumspor ile karşı karşıya gelen Pendikspor, Süper Lig'e yükselen ekip olmuştu. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Pendikspor'un transferdeki hamleleri de ortaya çıktı.

HALİL AKBUNAR VE PELKAS

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İstanbul ekibinin sezonu Eyüpspor'da geçiren hücum oyuncusu Halil Akbunar'ı 1 yıllığına kiraladığı belirtilirken, asıl sürprizin Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Dimitris Pelkas olduğu kaydedildi.

İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ

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Ajansspor'un haberine göre geçtiğimiz sezonu Hull City'de kiralık olarak geçiren Yunan futbolcu, transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a davet edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

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Bu sezon Hull City formasıyla 26 resmi maça çıkan Pelkas, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi. Devre arasında Westerlo'dan Eyüpspor'a gelen Halil Akbunar ise 19 resmi maçta 1 gol - 2 asistlik bir oyun ortaya koydu.


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