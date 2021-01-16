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Süper Lig istedi, Murat Sancak aldı

FUTBOL HABERLERİ  | 16.01.2021 14:46 | Son Güncelleme

Sivasspor ve Gaziantep FK'nın listesinde olan Ankara Keçiörengücü'nün gözde stoperi Samet Akaydın'ı Adana Demirspor aldı. 26 yaşındaki futbolcu bu hafta imzayı atacak.

Süper Lig istedi, Murat Sancak aldı

Ankara Keçiörengücü forması giyen ve Süper Lig ekiplerinin gözdesi olan Samet Akaydın'ı Adana Demirspor transfer etti. Sezon başında Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin almak istediği, devre arasında da Sivasspor ve Gaziantep FK'nın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki stoper, Adana Demirspor'a gidiyor.

Başkent ekibiyle görüşen ve bu futbolcu için anlaşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, başarılı oyuncuya imzayı attıracak. Salı günü Adana'ya giderek sözleşme imzalayacak olan 26 yaşındaki savunmacı, Akdeniz ekibiyle 3,5 yıllık anlaşmaya varacak. Samet Akaydın, ligin ikinci yarısında Adana Demirspor için ter dökecek.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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